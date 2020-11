Liga Nacional suspende nueva jornada tras daños provocados por Eta en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

Debido a las terribles secuelas que dejó el paso de la tormenta tropical Eta en Honduras, la Liga Nacional hizo oficial la suspensión de la jornada 12 que se iba a disputar a mitad de semana.

"La Liga SalvaVida ha consideado que lo prioritario es dedicar la atención en ayudar a familias afectadas y solidarizarse con ellos, con los empresarios micro pequeños y grandes que también hn surido las consecuencias de este desvastador fenómeno climatológio, por lo tanto se acordó suspender la jornada 12 el Apertura 2020 y reprogramar la misma en una fecha posterior", informó mediante comunicado en sus redes sociales la Liga Nacional.

Este miércoles 13 de noviembre se iban a disputar los partidos entre el Vida - Real de Minas, Olimpia vs Honduras Progreso y Real España - Motagua; por su parte el jueves se planeaba la realización de los juegos Marathón vs Real Sociedad y finalizaría con el choque Platense vs UPN.

Cabe señalar que anteriormente se canceló la jornada a realizarse el reciente fin de semana por el paso de la tormenta tropical Eta.

Muertos y miles de damnificados

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) informó este lunes que la cifra de muertos por la catástrofe de la depresión tropical Eta aumentó a 57 personas.

Además, hay ocho personas que continúan desaparecidas, 233,304 mil familias afectadas, 4,810 familias evacuadas y 374 albergues habilitados.

Por otra parte, hay más de 65.900 personas incomunicadas en 68 comunidades y 26.795 han sido evacuadas o rescatadas,mientras más de 11.000 han sido ubicadas temporalmente en 175 albergues, de acuerdo a la Comisión de Contingencias.

También han sido afectadas un centenar de carreteras debido a los derrumbes de tierra y rocas, 21 puentes fueron destruidos y 25 dañados.