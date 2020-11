¿Polémica? La razón por la que Messi es suplente en el Barcelona-Betis

Barcelona, España.

El capitán del Barcelona, Lionel Messi, verá el inicio del partido liguero contra el Betis desde el banquillo este sábado, por primera vez desde que el técnico Ronald Koeman se hizo cargo del equipo azulgrana.

El técnico holandés del Barça ha optado por un joven tridente ofensivo con Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé y Ansu Fati.

Koeman ya había dejado entrever que en algún momento debería dar descanso a Messi, especialmente tras jugar seis exigentes partidos en apenas 19 días, en los que el argentino, de 33 años, ha sido titular.

POLÉMICA

La polémica no ha tardado en generarse por esta decisión de Koeman. La televisión regional pública catalana afirma que el astro argentino habría notado alguna molestia en el tobillo y ha pactado con su entrenador el descanso.

Hacía más de un año que Messi no era suplente en la Liga Española. Foto EFE

Pero el asistente técnico de Ronald Koeman en el Barça, Alfred Schreuder, aseguró, en los micrófonos de Movistar, que se trata de una decisión puramente técnica. "No estamos hablando de una lesión, simplemente es que no está fresco. Son muchos partidos y ya lo dijo Koeman, si alguien no está fresco al máximo es mejor que empiece el partido en el banquillo".

Messi no ha empezado la temporada de la mejor manera, habiendo marcado hasta ahora cuatro tantos en partidos oficiales, todos ellos de penal, y aún está por anotar en juego.

El equipo azulgrana marcha en la 13ª posición de la clasificación liguera a nueve puntos del líder, la Real Sociedad, pero con dos partidos menos.