Horario y dónde ver por TV: El Barça quiere salir de urgencias en la Liga Española contra el Betis

Barcelona, España.

El FC Barcelona recibe este sábado al Real Betis en el Camp Nou, en la jornada 9 de la Liga Española, en un duelo en el que los blaugranas deben ganar para salir de urgencias y no meterse en cuidados intensivos, ante unos béticos algo irregulares pero capaces de lo mejor y de ganar, como en 2018, en Ciudad Condal.

El partido comenzará a las 9.15 AM, hora de Honduras, y se podrá ver en vivo a través del canal Sky.

Derrotas contra Getafe y Real Madrid y empate contra Alavés. Así, con un punto sumado de los últimos nueve en juego, llega el Barça a este partido que, por la situación actual, es clave. Deben ganar al Real Betis o, de lo contrario, saltarán muchos más debates donde poner el foco de las dudas.

Empezó bien el proyecto de Ronald Koeman y, de hecho, el juego no sea tan malo, quizá, como reflejan los resultados. En la 'Champions', pese a ganar 2-1 a un Dinamo de Kiev B mermado por la pandemia, llevan tres de tres en triunfos y ahí no parece haber tanto problema. En LaLiga, sí.

Tanto es así que algunos, pocos, hasta intentan poner el ojo del huracán de los males sobre Leo Messi. Que si no está a su altura, que si sólo marca de penalti, que si no corre. El argentino, según cuenta Koeman, está entregado y trabaja. Pero, tras su salida prohibida, no ve gol con tanta facilidad.

Puede que el argentino vea puerta ante el Betis, a quien ha marcado 23 goles en 22 partidos. Marque o no marque, asista o no, el '10' no merece estar en escrutinio tanto como lo está, pues los males que pueda tener este Barça no son su culpa, como bien es cierto que los buenos tiempos tampoco venían únicamente de su aportación.

Koeman, para esta 'final' liguera, sigue sin poder contar con Coutinho, Araujo ni Umtiti, pero recupera a Ter Stegen, que ya 'debutó' ante el Dinamo con un partido antológico. Pocas bajas, sitio para rotaciones, y la necesidad de poner energía en el terreno de juego para no dejarse sorprender por los verdiblancos.

BETIS LLEGA BIEN

El Betis rompió con su victoria sobre el Elche CF (3-1) del pasado domingo una racha de dos derrotas consecutivas, ante Real Sociedad y Atlético de Madrid. No obstante, el técnico chileno cree que ante los rojiblancos mostraron, parcialmente, un buen juego que quiere ver ahora en el Camp Nou.

Si el Barça está siendo irregular, demasiado, tampoco se salva el Betis. Eso sí, se mantienen séptimos en la tabla, a dos puntos de la zona 'Champions', y han cuajado grandes partidos, con momentos de fútbol preciso y ofensivo, que hacen pensar en un mejor futuro respecto al pasado más reciente.

En el Camp Nou, en LaLiga Santander, llevan sólo una victoria en sus últimas diez visitas, siendo las otras nueve derrotas. En noviembre de 2018 asaltaron el feudo blaugrana (3-4), pero es un espejismo en un desierto de puntos, donde la sequía es bien larga. Además, Pellegrini tiene la etiqueta de 'víctima predilecta' en Can Barça.

Los béticos acudirán al feudo blaugrana sin Juanmi ni Guardado, que siguen en proceso de recuperación. La baja más destacada, por importancia y por ser de última hora, es la de Nabil Fekir, que no podrá aportar su magia después de haber vuelto a ser convocado con Francia. La buena noticia, que el central Sidnei está recuperado y a disposición de Pellegrini.

Quizá por esos precedentes, y pese al estado de forma del Barça, la casa de apuestas Betfair da como favorito a los culés, con una cuota de 1,36 a favor de los de Koeman. El empate se paga a 5 euros por euro apostado, y un triunfo visitante daría 8 euros por cada uno jugado.

--POSIBLES ALINEACIONES:

FC BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Pedri, Messi, Ansu Fati; y Griezmann.

REAL BETIS: Bravo; Emerson, Mandi, Bartra, Alex Moreno; Carvalho, Guido; Joaquín, Canales, Tello; y Sanabria.

--ÁRBITRO: Cuadra Fernández (C. Balear).

--ESTADIO: Camp Nou.

--HORA: 9.15 AM, de Honduras.

TRANSMITE: /Movistar LaLiga y Sky.