Definen fecha y horario del clásico Olimpia-Motagua en los cuartos de final de la Liga Concacaf

Tegucigalpa, Honduras.

Olimpia y Motagua ya conocen la fecha de su enfrentamiento en los cuartos de final de la Liga Concacaf. El organismo ha dado a conocer el calendario de los partidos y de los dos juegos pospuestos de octavos.

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol determinó que el clásico capitalino se disputará el próximo miércoles 2 de diciembre en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

El encuentro ha quedado programado para empezar a las 9.15 de la noche y el Olimpia será “home club” en el coloso de la capital de Honduras, al ser el equipo mejor clasificado.

Los blancos golearon por 6-0 al Managua FC de Nicaragua la noche del jueves en una gran exhibición que dieron los pupilos de Pedro Troglio en el Nacional.

Por su parte, los azules de Diego Vázquez superaron al Alianza de El Salvador en el estadio Cuscatlan de San Salvador en la tanda de penales 4-3 luego de empatar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios.

MARATHÓN-SAPRISSA

Mientras el Marathón de Héctor Vargas jugará el martes 2 de diciembre frente al Deportivo Saprissa de Costa Rica, equipo en el que milita el exverdolaga Esteban Espíndola.

Concacaf colocó el partido a jugarse a las 9.15 de la noche en el estadio Olímpico. Los esmeraldas tendrán nuevamente la ventaja de jugar en casa.

La Concacaf League se reanudará después de la Fecha FIFA de noviembre, con los dos partidos de octavos de final pospuestos. Herediano de Costa Rica recibirá al Real Estelí de Nicaragua el martes 24 de noviembre. Más tarde esa noche, Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, donde juega le hondureño Alex López, también recibirá al San Francisco FC de Panamá.

Los ganadores de esos partidos protagonizarán otro de los cruces de cuartos de final.

Los cuatro ganadores de los cuartos de final, es decir, los semifinalistas, se clasificarán directamente a la próxima edición de la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2021. Los cuatro perdedores de los cuartos de final participarán en un repechaje. Los ganadores de la repesca se clasificarán para la principal competencia regional de clubes del próximo año.

Las fechas de los partidos del repechaje, las semifinales y la final serán comunicados por la Concacaf a su debido tiempo.

RESULTADOS OCTAVOS DE FINAL:

Martes, 3 de noviembre de 2020

Tauro FC (1) vs (2) Forge FC

CD Marathón (1) vs (1) Antigua GFC (4-3 p)

Miércoles, 4 de noviembre de 2020

Alianza FC (1) vs (1) FC Motagua (3-4 p)

Jueves, 5 de noviembre de 2020

Waterhouse FC (1) vs (3) Arcahaie FC

CD Olimpia (6) vs (0) Managua FC

Deportivo Saprissa (4) vs (1) CSD Municipal

Martes, 24 de noviembre de 2020

7:00 CS Herediano (CRC) vs Real Esteli FC (NCA)

9:15 LD Alajuelense (CRC) vs San Francisco FC (PAN)

CALENDARIO CUARTOS DE FINAL:

Martes, 1 de diciembre de 2020

7:00 PM Arcahaie FC (HAI) vs Forge FC (CAN)

9:15 PM CD Marathón (HON) vs Deportivo Saprissa (CRC)

Miércoles, 2 de diciembre de 2020

7:00 PM LD Alajuelense (CRC) o San Francisco FC (PAN) vs Herediano (CRC) o Real Estelí (NCA)

9:15 CD Olimpia (HON) vs FC Motagua (HON)