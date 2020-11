Entrevista a fondo con Alberth Elis: Su momento en el Boavista y sus duros inicios en el fútbol

Oporto, Portugal

El extremo hondureño Alberth Elis, "la Panterita", se ha convertido en uno de los jugadores más destacados en el inicio de la Liga Portugal ya que fue protagonista el pasado lunes en la victoria de su equipo, el Boavista, frente al Benfica, donde anotó uno de los tres tantos.

En una entrevista con EFE, el futbolista, que vive su primera experiencia en el fútbol europeo tras pasar por Olimpia (Honduras), Monterrey (México) y Houston (MLS), asegura que se siente muy a gusto con el proyecto del club donde se ha adaptado a la posición de "9".

Renunció a firmar un "contrato extenso que le "resolvería la vida" con el Houston por cumplir su sueño de jugar en el fútbol europeo y en pocas semanas ya es uno de los referentes del campeonato luso.

Con 24 años ya ha sido 42 veces internacional con Honduras y tras el amistoso que jugará el 15 de noviembre contra Guatemala, avanza a EFE que se traerá a sus padres a vivir a Portugal.

Recuerda sus orígenes humildes en la localidad atlántica de San Juan de Tela y cómo su madre y su padre se levantaban cada día a las cinco de la mañana para que él y a sus hermanos pudieran comer y entrenar al fútbol.

El destino ha querido que "la pantera" haya recalado en el club cuyo símbolo es "una pantera", de ahí que el pasado lunes, cuando anotó su primer gol, celebrara el tanto imitando al animal.

¿Quién es Alberth Elis?

Vengo de la MLS, salté de Olimpia (Honduras) al Monterrey de México, luego a la MLS, pero siempre tuve presente que mi sueño era venir a Europa. Tuve la opción de poder firmar un contrato extenso en la MLS, que prácticamente me resolvería la vida, pero decidí venir a Europa porque era mi sueño, lo soñé desde pequeño y ahora estoy aquí y sigo trabajando porque sé que tengo mucho que mejorar.

Inicios en Honduras

Vengo de un barrio y una familia humilde, trabajadora, no ha sido fácil llegar hasta donde estoy ahora. He luchado mucho, he sufrido mucho, pero, gracias a dios, a los 14 años me vieron del Olimpia, me llevaron a la capital de Honduras, con 15 años prácticamente solo y no fue nada fácil.

Luego el Mundial sub-17, Mundial sub-20, Juegos Olímpicos y así he ido creciendo, de menos a más, tengo 42 partidos en la selección absoluta y sigo trabajando, cada entrenamiento trato de dar el máximo y eso me ha traído hasta donde estoy ahora.

¿Por qué ha sufrido?

Mi madre vendía comida, mi padre repartía los recibos en las casas de una empresa de telecomunicaciones. Y yo admiraba cómo mi madre salía a las cinco de la mañana, mi padre también salía desde muy temprano de casa para poder traernos el pan. No fue nada fácil, mis padres lucharon mucho por mí y por mis hermanos para que estudiáramos y entrenáramos.

Hoy yo les puedo devolver lo que ellos hicieron por mí, muy agradecido. Lo primero que hago siempre es darle las gracias a ellos.

Los inicios con el balón

Soy de San Juan Tela (3.000 habitantes) en la costa atlántica de Honduras. Mis padres por trabajo se fueron a San Pedro Sula y ahí comencé en el Real España, estuve tres años y al final tomamos la decisión de irme al Olimpia.

Del Olimpia al fútbol mexicano

Con 19 años, después de los Juegos Olímpicos, donde llegamos hasta a semifinales (primera vez en la historia de Honduras) con un gol que anoté yo, pasé al Monterrey, donde llegué casi a mitad de temporada. Aprendí mucho en los 3-4 meses en el Monterrey, me trataron muy bien y me sirvió mucho para el siguiente paso.

Cedido al Houston, que ejerció la opción de compra.

Me cedió el Monterrey para que tuviera minutos y luego regresara, pero nunca pensaron que el Houston ejercería la opción de compra, que la hizo. Estuve en la MLS tres años y medio. Una liga con mucho crecimiento. Muchos jóvenes de Latinoamérica se van a la MLS, mexicanos jóvenes, y eso hace que la liga crezca. Zlatan, Matuidi, Higuaín,... están llegando jugadores con gran nivel.

Cómo fue su experiencia en Houston

El "profe" (entrenador) Cabrera me dio la confianza desde el inicio, anoté 10 goles en los tres campeonatos en los que estuve, daba asistencias e iba creciendo como futbolista. Estaba con Philippe Senderos (ex del Valencia) o Maynor Figueroa (Honduras) al que yo admiraba de pequeño. Me gané el cariño de toda la afición, logré buenos números y eso me ayudó para dar el salto a Europa.

¿Cómo fue el salto a Europa?

Yo quedaba libre en enero, había decidido no renovar y llega el Boavista. Me gustó mucho, investigué el equipo y me pareció una linda ciudad. Hice mis maletas y me vine a Boavista, donde estoy muy feliz y me tratan muy bien. Pese a que tuve una lesión en mi segunda semana. el equipo siempre me apoyó.

Trato personal con presidente y entrenador del Boavista.

El presidente -Vítor Murta- me ha dado mucho respaldo y el entrenador -Vasco Seabra- me han dado todo el apoyo. Ahora juego más de "9" y normalmente mi posición era de ala derecho, pero me estoy sintiendo muy bien, hago lo que el entrenador me dice y trato de aprender.

Alberth Elis se ha ganado la confianza del cuerpo técnico del Boavista.

Jugadores muy jóvenes con otros experimentados y un tándem con Ángel Gomes.

Es uno de los mejores asistentes, muy técnico e inteligente. Hace mucho más fácil el trabajo para otros, porque la pelota va donde la quieres. Es joven pero con muchísima calidad en un equipo que está creciendo.

El club más latino.

En el vestuario la mayoría habla español. Todos nos sentimos muy bien.

Objetivos del Boavista.

Todo el equipo está comprometido y podemos hacer muy buenas cosas. Cada jugador tiene mucho talento. Una vez que nos vayamos compenetrando el equipo irá mejorando y teniendo confianza.

Referentes en el fútbol.

David Suazo, que jugó en el Inter de Milán y Benfica, era el jugador que más seguía y de ahí nació mi apodo de "la panterita", por él, porque le llamaban "la pantera". En lo personal he hablado mucho con él y me ha aconsejado mucho. Siempre seguí a Drogba, a Samuel Eto'o y la Premier League