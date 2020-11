Pedro Troglio tras las quejas de Diego Vázquez por el arbitraje: "Me encantaría que respeten mi trabajo"

Tegucigalpa, Honduras.

Pedro Troglio aseguró que el Olimpia realizó el "partido perfecto" para ganarle el clásico al Motagua y pidió a su colega Diego Vázquez que reconozca el trabajo que hacen los merengues, esto después que el entrenador de los azules se quejara de la actuación arbitral de Saíd Martínez.

El técnico argentino de los blancos llegó a la conferencia de prensa después de celebrar la victoria (2-1) sobre el archirrival. "Feliz por los jugadores, por los dirigentes, por la gente, por el cuerpo técnico y por la familia de todos nosotros", comenzó diciendo.

Troglio hizo un análisis de lo que fue el encuentro. "Me parece que hicimos un gran partido, sobre todo en el primer tiempo, fuimos superiores, en el segundo tiempo no sufrimos pero el margen de un solo gol contra un equipo que juega muy bien, que maneja bien la pelota parada, era preocupante, tuvimos la suerte de hacer el segundo gol, hasta el penal, pero en líneas generales me voy feliz con lo que hicimos, no hay discusión de esta victoria, ganamos con justicia, fue un muy buen partido de los dos equipos, fue un clásico entretenido, lo increíble de todo esto es que hasta ayer éramos criticados y hoy somos los únicos invictos del campeonato y estamos a un punto del puntero que era el mejor equipo del torneo, tan mal no estábamos, por eso hoy llevamos 22 partidos y hemos perdido uno solo, estamos intentando clasificar en los torneos internacionales. Me alegro por los jugadores que merecían una victoria así ante tanta crítica".

LAS QUEJAS DE DIEGO

Al estratega olimpista le preguntaron por las críticas que hizo Diego Vázquez contra Saíd Martínez por un penal que no pitó a favor del Motagua tras una mano de Michael Chirinos en el área, cuando el marcador estaba 1-0.

"Lo felicito por la opinión que tuvo, no voy a entrar más en lo que puedan decir del otro lado, yo me encargo de dirigir, yo vengo a hablar de fútbol, no vengo a hablar de árbitros, no voy a hablar más de árbitros, si alguna vez lo hice pido perdón, si alguna vez lo hago, les pido que me condenen, pero hoy merecimos ganar, las dos veces que perdí me paré frente al micrófono y dije que me habían ganado bien, y las cuatro veces que le ganamos a Motagua conmigo como entrenador le ganamos bien y las dos veces que perdí, perdí bien, no tengo que decir nada del árbitro, hablaban que iban a cobrar penal a favor nuestro y cobró a favor de ellos, me parece que venir a hablar de los árbitros es cansado, hay que hablar en la cancha, yo respeto a Diego porque tiene un equipo aceitado que juega bárbaro y me encantaría que respeten mi trabajo porque si no siempre gano de suerte o con ayuda, me gustaría que a veces también los colegas reconozcan el trabajo, como yo reconozco el de ellos", disparó Troglio.

PARTIDO PERFECTO

Para 'El Rulo', "la clave fue que hicimos el partido perfecto, el trabajo defensivo parecido al partido pasado, solo que hoy estuvimos mucho más punzante y picante de tres cuartos hacia arriba, ganábamos los duelos mano a mano, los dos puntas jugaron un partidazo impresionante".

La mala noticia para el Olimpia fue la lesión que sufrió el capitán Ever Alvarado, quien tuvo que abandonar el partido en el primer tiempo. "Cuando vos empatas un partido, los cuestionamientos vienen enseguida y te dicen lo de las rotaciones y ahí está el por qué hacemos las rotaciones, Ever Alvarado jugó tres partidos en una semana y se desgarró, a veces tratamos, no me tiene que importar lo que opinan de afuera sino que tratar de ver qué es lo mejor para que esto no me pase, el 'Chama' Córdova entró muy bien, ya tengo a Javier Portillo que regresa el jueves porque es Concacaf y a Deybi Flores. Ganar un clásico de esta manera para nosotros es muy importante por el momento, en siete partidos venía invicto y lo venían criticando de una manera increíble porque a lo mejor piensan que en fútbol hay que ganar 5-0 en todos los partidos y no es así".

EUFÓRICO FESTEJO

Tras el gol de Diego Reyes, Pedro Troglio salió corriendo muy extasiado para celebrar con sus jugadores, además defendió al delantero. "Corrí en el gol porque gracias a Dios no me dolió la rodilla y pude correr, y por Diego Reyes también porque yo no puedo condenar jugadores, tengo que recuperar jugadores, para eso me paga Olimpia, para salir campeón, para ganar clásicos, para promover jugadores jóvenes y recuperar jugadores, Diego venía siendo muy castigado y estoy muy feliz por el gol que hizo".

"Sabemos que ganamos un clásico y es muy importante pero como he dicho siempre, no me gusta hablar de los rivales ni de nadie, son detalles nada más los que hacen ganar un clásico porque somos muy parejos, hoy hubo detalles a favor nuestro como otras veces hubo detalles a favor de Motagua, nos pone feliz porque nos da tranquilidad para trabajar y demostrar que este equipo sigue vivo", añadió.

FELIZ DE GANAR CLÁSICOS

"Para eso te contratan, para que trates de ganar los clásicos y puedas perder los menos posibles y que ganes todos los partidos que dirigís y salgas campeón, estoy en el equipo más importante del país y tengo la obligación de ganar todos los partidos, no me genera otra cosa más que eso, sí haces feliz a la afición, hay gente de Olimpia que cuando no ganas no comen, no tienen ni ganas de charlar con la familia", comentó Troglio.

Con el triunfo, Olimpia quedó a un punto del Motagua en la lucha por el liderato del Grupo de la Zona Centro Sur y Pedro hace un llamado a sus pupilos para que no se relajen. "Nosotros estábamos seguro de los que somos, sabemos que somos un equipo duro y un equipo que es fuerte en los partidos difíciles, ya lo hemos demostrado en Concacaf y en clásicos, como también nos ha tocado perder porque, te repito, Motagua me parece un equipo durísimo, juega muy bien y hay que estar atentos a lo que hacen, los detalles han volcado el partido a favor nuestro como otras veces lo ha hecho a favor del Motagua, nos hace bien porque te da respiro para trabajar, pero si nos relajamos, el jueves no ganamos, debemos seguir con la misma intensidad", finalizó.