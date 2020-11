Secretario del Olimpia le deja dardo a Diego Vázquez previo al clásico

Tegucigalpa, Honduras

Luego de las polémicas declaraciones de Diego Vazquez, entrenador de los azules, hoy en la junta directiva del cuadro olimpista le han respondido por medio de su secretario general.

“Yo creo que Olimpia debe ser el equipo más favorecido con dudas arbitrales en toda la historia del fútbol de Honduras y no sé si de Centroamérica. Que se quejen de los árbitros me parece que amanecimos en un país diferente que no es Honduras", fueron las polémicas palabras de Diego el pasado viernes por lo que inmediatamente desató el enfado de los olimpistas.

Tras dichas declaraciones, Sebastián Pastor, secretario del conjunto albo, salió al paso y mediante su cuenta oficial de Twitter le dejó su dardo al timonel del conjunto azul.

"Frases de Rafael Ferrari: Existe una enorme diferencia entre ser dirigente y ser fanático y existe una diferencia entre el entrenador que habla en la cancha y el que dice cualquier cosa cuando le ponen un micrófono. El legado de Don José Rafael está a otro nivel. #RugeLeón", escribió el directivo del equipo más ganador del fútbol hondureño.

Cabe señalar que Olimpia y Motagua se ven las caras esta tarde en una nueva edición del clásico capitalino. Los azules llegan como líderes del Grupo de la Zona Centro Sur con 17 puntos, por su parte los albos son segundos con 13 unidades.