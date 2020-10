Bryan Moya marca su primer gol con el Clube Desportivo Primero de Agosto de Angola

Talatona, Angola.

Comenzaron a llegar los goles hondureños en el fútbol de Angola. Bryan Moya ha marcado este sábado su primer tanto con la camiseta del Clube Desportivo Primero de Agosto .

El equipo del delantero catracho ganó de local por 3-2 al Sagrada Esperança en la segunda fecha de la cuadrangular de pretemporada, un torneo que busca dar rodaje competitivo a los equipos que disputarán la Champions de África y la Copa Confederación de la CAF.

El partido estaba empatado 1-1 cuando apareció el olfato goleador de Bryan Moya. En el minuto 21, la defensa del cuadro visitante se complicó en la salida, el central no pudo despejar bien el balón y se lo dejó servido al hondureño que marcó con un fuerte disparo de derecha, en el estadio 11 de Noviembre, ubicado en Talatona (Angola).

Bryan Moya es marcado por dos jugadores del Sagrada Esperança.

Así, celebrando con brazos al cielo, Moya se estrenó como goleador con el Clube Desportivo Primero de Agosto.

Los militares, apodo que tiene el equipo del catracho, sumaron su segundo triunfo tras haber inaugurado este campeonato con una victoria 3-1 sobre el 11 Bravos do Maquis, partido en el que Bryan Moya debutó.

PALABRAS DE MOYA

El atacante catracho protege el balón ante la marca de un rival.

Bryan Moya jugó en ese primer encuentro y la página web del Clube Desportivo Primero de Agosto publicó unas declaraciones del hondureño de cómo se sintió. “Después de mucho tiempo sin jugar, me di cuenta de que tengo que buscar un buen ritmo de juego, porque aquí los jugadores y el fútbol son muy rápidos, y poco a poco, en estos tres partidos del cuadrangular, me servirá de mucho para ganar mi ritmo, que es lo que necesito, pero pretendo ayudar más al equipo”, declaró.

“Hablando del juego me sentí bien, creo que aporté un poco, pero no es todo lo que puedo dar, seguro que la afición me verá mucho más. Este es el primer juego, mis compañeros todavía no me conocen muy bien, pero poco a poco irán conociendo los movimientos que hago, los espacios que intento llenar. Estoy muy contento de haber debutado con el equipo, en un partido de preparación, esperaremos el próximo partido, para seguir creciendo y ganar ritmo y ayudar al equipo”, había advertido el catracho que ya sabe lo que es gritar gol en Angola.

Moya ha jugado los dos partidos de titular.

“Me estoy adaptando al club y al ritmo de juego, voy conociendo a mis compañeros, estos partidos van a servir mucho para nuestra preparación, no importa realmente cuál sea el resultado en estos partidos sino siendo muy táctico, recalco que hay mucho talento en el equipo y estoy seguro de que haremos muchas cosas buenas”, concluyó.