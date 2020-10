Diego Vázquez arremete contra Saíd Martínez y Olimpia: “Espero que no les regale penales”

Tegucigalpa, Honduras.

El entrenador argentino Diego Vázquez calentó el clásico capitalino Olimpia-Motagua que se viene el domingo en el estadio Nacional al cuestionar al árbitro que impartirá justicia, Saíd Martínez.

Vázquez empezó hablando del juego frente a los blancos. “El rival y es un clásico, lo venimos mirando y vamos a revisar bien el partido para tomar buenas decisiones. Con Alianza muy poco, lo vemos de reojo y vamos partido a partido. Solo pensamos en el clásico del domingo. Vamos con el mejor ánimo, llegamos con la misma ventaja del juego anterior y es altamente positivo, ya que es algo que no se nos había dado anteriormente y es algo para resaltar”.

Los azules llegan al clásico en un gran momento futbolístico, lideran el Grupo de la Zona Centro Sur con 17 puntos, cinco más que el Olimpia. “Apunta a la realidad porque llegamos con esa ventaja y es positivo para la previa. No apunta para lo primero (especular), ni lo segundo (ganar), sino que llegar con un nivel de activación óptimo para contrarrestar lo que propone el rival y aplicar el fútbol que venimos haciendo nosotros”.

NO SON FAVORITOS

Vázquez considera que no son favoritos, pese a que llegan con mejores números. “Hay que asumir la responsabilidad, pero eso no quiere decir que seas favorito, llegamos con una ventaja que es importante y que antes no lo habíamos logrado, por lo menos en el tiempo que he estado no lo recuerdo, y es algo para resaltar, no para creerse favorito, ni para pasarse de la raya o estar agrandado. Hay que tener más responsabilidad y estar más atento en el partido”.

DARDO A SAÍD MARTÍNEZ

La Liga Nacional anunció que Saíd Martínez es el árbitro central para el clásico capitalino y Diego Vázquez no se mordió la lengua para arremeter contra el sílbante.

Diego Vázquez considera que Saíd Martínez favorece al Olimpia de Pedro Troglio.

“Que imparta justicia, que no regale penales como ha pasado anteriormente, incluso con un línea que está ahí. El mismo Saíd les ha regalado penales, esperemos que no les regale penales como ha pasado anteriormente”, disparó el timonel de las águilas.

Vázquez también cargó contra el club olimpista. “Que Olimpia se queje de los árbitros, hay que revisar los penales. Yo creo que Olimpia debe ser el equipo más favorecido con dudas arbitrales en toda la historia del fútbol de Honduras y no sé si de Centroamérica. Que se quejen de los árbitros me parece que amanecimos en un país diferente que no es Honduras”.

VÁZQUEZ VS TROGLIO

Motagua y Olimpia firmaron en la primera vuelta del Torneo Apertura 2020 un empate 0-0 para el bostezo. “Eso es muy subjetivo porque depende de quién lo ve, cómo lo ve, si te gusta el fútbol y la estrategia si te gustó el partido. Es más estimulante ver un clásico 0-0 que un México-Islas Caimán 12 a 1, depende quién lo ve y cómo lo ve. Yo coincido que fue muy trabado y no tuvo opciones de gol, pero el fútbol tiene estas cosas. Pero si querés ver deportes que tengan mucho gol, tenés que ver el deporte americano. El tema que hay que ganarlo lo vengo escuchando desde hace siete años en la calle y te dicen que hay que ganar, el tema es cómo y estamos trabajando”.

La serie entre Diego Vázquez y Pedro Troglio. “Nosotros no jugamos, somos técnicos y las personas siempre son pasajeras en los equipos, lo importante son las instituciones y en este caso mucho respeto para el cuerpo técnico rival. Es lógico que cada uno defienda lo suyo y nosotros queremos ver la nuestra arriba, que juegue bien y que gane. Tenemos que estar con un nivel de activación muy óptimo, muy finos para entrar bien al partido y tomar buenas decisiones. Esperemos estar bien de parte nuestra, ya lo que plantee el rival no puedo decir”, concluyó.