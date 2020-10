Chelsea se reencuentra con el triunfo en la Champions League goleando al Krasnodar

Krasnodar, Rusia.

El Chelsea logró este miércoles una clara victoria ante un debutante en la UEFA Champions League, el Krasnodar ruso (0-4), en un partido en el que los ingleses demostraron mucha más pegada que juego.

A falta de brillo, el equipo londinense demostró que tiene un gran fondo de armario. Fue suficiente con un gol en la primera parte y tres en el último cuarto de hora, cuando los rusos más achuchaban, para sumar los tres puntos.

El mejor jugador del encuentro fue Ziyech, fichado esta temporada del Ajax. Las intervenciones del zurdo marroquí fueron lo único destacado del equipo de Frank Lampard durante casi todo el encuentro.

El técnico inglés aún tiene mucho trabajo por delante para lograr engrasar la máquina de un equipo que hizo un desembolso multimillonario este verano.

El Krasnodar llegaba con importantes bajas en su once titular: el sueco Claesson, el francés Cabella y el brasileño Wanderson.

Mientras, Lampard tenía donde elegir. Con respecto al empate en la primera jornada ante el Sevilla, introdujo cuatro cambios: Thiago Silva se quedó en Londres, mientras Kante, Pulisic y James arrancaron desde el banquillo.

Hudson-Odoi abrió el marcador para el Chelsea con este disparo de derecha. Foto AFP

Los “toros” no se arredraron y salieron a por el partido desde el pitido inicial. Mendy, que se ha asentado como titular en la portería por delante de Kepa, tuvo que ejercitarse a fondo a los tres minutos para desviar con las yemas de los dedos un disparo colocado de Utkin que se colaba entre los tres palos.

Que los ingleses tienen un problema de gol, es evidente. Pero desaprovechar un penalti no estaba dentro de los planes del Chelsea.

Un penalti tonto cometido por Kaio a Werner dio la oportunidad a los visitantes de adelantarse en el marcador. Jorginho lo lanzó como Bruno Fernandes, dando un salto antes de disparar, pero el balón fue escupido por el poste y después de golpear la espalda de Safónov fue despejado por la defensa rusa. (min.14)

El Chelsea aburría con muchos pases horizontales y únicamente Ziyech lo intentaba desde la izquierda con cierto peligro.

Mientras, los locales lanzaron varios contraataques muy bien intencionados, aunque le faltó acertar en el último pase.

El gol llegó en una jugada aislada. De nuevo el zurdo marroquí criado en Holanda inició la jugada, el balón llegó a Hudson-Odoi, cuyo flojo disparo se le escapó incomprensiblemente de las manos a Safónov, considerado el futuro portero de la selección rusa. (min.37)

SEGUNDO TIEMPO

Timo Werner marcó de penal uno de los goles del Chelsea.

No se sintió más cómodo el Chelsea con el resultado a favor. En la segunda parte los rusos siguieron adelantando líneas, mientras Lampard se desgañitaba en la banda.

Gazinsky pudo marcar en una jugada iniciada por Ramírez y a la salida de un córner el centrocampista ruso remató al larguero a la salida de un córner.

Los rusos acorralaron al equipo londinense. Sólo faltaba superar a Mendy. El portero senegalés mantenía vivo a su equipo.

Mediado el segundo tiempo Lampard perdió definitivamente la paciencia e hizo un cambio a la rusa. Tres cambios de golpe, dos de ellos de ataque: Mount y Pulisic.

Los cambios dieron un resultado inmediato. Un disparo del joven internacional inglés, Mount, fue despejado con la mano por Martinóvich. Penalti claro.

Jorginho no quiso asumir la responsabilidad desde los once metros. Werner, que apenas había participado en el juego, no falló. (min.76)

A partir de ahí, se hundió el equipo local. Lo aprovecharon los pupilos de Lampard para finiquitar el partido. Werner penetró en el área grande, le cedió la pelota a Ziyech, el mejor jugador de la noche, que mareó a la defensa rusa y anotó el tercero. (min.80)

El recién entrado Pulisic puso el último clavo en la tumba del Krasnodar con un gol en el minuto 90 a pase de Abraham. El Chelsea se pone líder del grupo E a la espera del partido entre Sevilla y Rennes.

El Chelsea sumó su primer triunfo de esta Champions League. Foto AFP

Ficha técnica:

0 - Krasnodar: Safónov; Smólnikov, Martinóvich, Kaio, Chernov; Gazinsky, Olsson (Spertsyan, min.82), Ramirez, Vilhena, Utkin (Suleimánov, min.74); y Berg (Berg, min.87).

4 - Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Rüdiger, Zouma, Chilwell (Emerson, min.81); Jorginho (Kante, min.71), Kovacic (Pulisic, min.71), Ziyech (Abraham, min.81), Havertz, Hudson-Odoi (Mount, min.71); y Werner.

Goles: 0-1, min.37: Hudson-Odoi. 0-2, min.76: Werner (penalti). 0-3, min.79: Ziyech. 0-4, min.90: Pulisic.

Árbitro. Ali Palabiyik (TUR). Amonestó a Olsson y Martinóvich.

Incidencias: partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Campeones disputado en el estadio Krasnodar ante varios miles de espectadores.