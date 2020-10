Columna de Salvador Nasralla: Pelé, Concacaf y la COVID-19

Ayer estuvo cumpliendo 80 años de edad el mejor futbolista de la historia, Edson Arantes Do Nascimento Pelé.

El hombre que puso de moda el número 10 en la espalda, el que dominaba y marcaba goles con la izquierda, con la derecha y con la cabeza desde las posiciones más increíbles. El que antes de cumplir 18 años de edad le dio a Brasil su primer campeonato mundial en Suecia 1958.

Dentro de una semana cumplirá 60 años otro grande, Diego Armando Maradona, quien a diferencia del brasileño ha tenido una vida desordenada y reñida con las buenas costumbres.

Los dos equipos hondureños que esperaban rival en el torneo de clubes de Concacaf han tenido buena suerte, Olimpia jugará de local contra Managua de Nicaragua, que en definición por penales dejó afuera a un club superior como es el FAS de El Salvador mientras que el Marathón de San Pedro Sula recibirá en el estadio Olímpico al sorprendente Antigua de Guatemala, que dejó en el camino también en decisión desde los 11 metros al Independiente de Panamá.

Todos los juegos de la Liga actual de Concacaf son a muerte súbita en 90 minutos, no es como antes en partidos de ida y vuelta. Justo cuando completó su primera vuelta el torneo de la Liga Nacional fue suspendido debido al covid-19.

Lo malo, debido a la pobreza en salud que sufre Honduras, es que solo en dos ciudades, San Pedro y Tegucigalpa, se hace la prueba ya que está encomendada a la Cruz Roja y difícilmente se hacen las pruebas a todos los protagonistas cuando se juega en ciudades muy distantes, así que no sería extraño que en los próximos días empezaran a proliferar los futbolistas contagiados de la misma manera que ha ocurrido en todas partes del mundo.

Aquí el número de contagiados debería ser menor porque las pruebas no son confiables y los exámenes no se entregan a tiempo. Nunca dejaron claro quién tendría que pagar los costos de desplazamiento de los encargados de hacer las pruebas y al depender solo de un laboratorio es claro que algunos resultados, especialmente de los equipos menos famosos, no se tienen antes de los juegos y muchos nos hacemos de la vista gorda para no entorpecer la marcha del torneo.