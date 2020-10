Convocatoria del Real Madrid para el clásico con una importante novedad

Madrid, España.

El regreso de Sergio Ramos, superadas las molestias en su rodilla izquierda, es la novedad de la lista de convocados de Zinedine Zidane para el clásico, que encara con cuatro bajas por lesión, Dani Carvajal, Álvaro Odriozola, Martin Odegaard y Eden Hazard, más el descarte de Mariano Díaz recién recuperado.

Ramos integra la expedición que este viernes ha viajado rumbo a Barcelona para la disputa del clásico del fútbol español el sábado en el Camp Nou. El capitán completó con buenas sensaciones el último entrenamiento de la semana en la Ciudad Real Madrid y es la única novedad en la citación de Zidane.

El defensa sufrió un golpe en la rodilla el pasado sábado ante el Cádiz y no jugó la segunda parte de ese duelo. Aunque no había lesión, el central tuvo descanso y no jugó el miércoles en la derrota en la Champions League ante el Shakhtar Donetsk ucraniano.

El jueves, Ramos entrenó de forma individual con balón, pero según se pudo ver en las imágenes de los primeros quince minutos del entrenamiento de este viernes, ya estaba con el resto de los compañeros, lo que hace indicar que está listo para jugar de inicio en el Clásico.

De momento, el internacional entró en la lista de 20 convocados para el encuentro y su técnico ya advirtió en la rueda de prensa que "está recuperado" por lo que lo más normal es que forme pareja con Raphael Varane.

El técnico francés sigue sin poder recuperar a ninguno de sus laterales derechos, Carvajal y Odriozola, y espera la pronta recuperación del belga Hazard que sigue de baja por una lesión muscular. Tres semanas le quedan para volver al noruego Martin Odegaard, mientras que Mariano ya recuperado, debe ganar fondo físico antes de entrar en una convocatoria.

LOS CONVOCADOS

La lista de 20 convocados la integran: Courtois, Lunin, Luis López, Nacho, Sergio Ramos, Varane, Militao, Marcelo, Mendy, Casemiro, Fede Valverde, Kroos, Modric, Isco, Marco Asensio, Lucas Vázquez, Vinicius, Rodrygo, Benzema y Jovic.