Definidos los cruces: así se jugarán los octavos de final de la Liga Concacaf

Tegucigalpa, Honduras.

Los cruces de octavos de final de la Liga Concacaf quedaron casi completados tras la dramática clasificación del Motagua, eliminado al Comunicaciones de Guatemala en una tanda de penales para la historia.

El Ciclón Azul luego de empatar 2-2 en los 90 minutos reglamentarios, ganó 15-14 en penales al conjunto chapín para lograr su boleto a la siguiente ronda.

Los de Diego Vázquez se verán las caras contra el Alianza de El Salvador en los octavos de final. El club del país vecino ya estaba clasificado directamente a esta instancia. El partido será el próximo miércoles 4 de noviembre en el estadio Cuscatlán de San Salvador.

Motagua es el tercer equipo que representará a Honduras en la siguiente fase luego de que Olimpia y Marathón clasificaran de manera directa.

OLIMPIA Y MARATHÓN

El conjunto de Héctor Vargas enfrentará al Antigua de Guatemala, que sorprendió al eliminar en penales al Club Atlético Independiente de La Chorrera en Panamá. El juego será el martes 3 de noviembre en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.

Por último, el Olimpia de Pedro Troglio jugará contra el Managua FC de Nicaragua. El conjunto albo también tendrá la ventaja de jugar de local en el estadio Nacional el próximo jueves 5 de noviembre. El cuadro nica dejó en el camino al FAS de El Savador en el mítico Cuscatlán.

Faltan dos boletos por definirse, los cuales saldrán de los partidos Alajuelense de Costa Rica vs. Cibao FC de República Dominicana, duelo que tuvo que suspenderse por el coronavirus, y Arcahaie de Haití vs Verdes FC de Belice.

ASÍ SE JUGARÁN LOS OCTAVOS DE LIGA CONCACAF:

3 DE NOVIEMBRE

Tauro FC (PAN) vs. Forge FC (CAN)

San Francisco (PAN) vs. Alajuelense (CRC)-Cibao FC (DOM)

Marathón (HON) vs. Antigua (GUA)

4 DE NOVIEMBRE

Saprissa (CRC) vs. Municipal (GUA)

Alianza FC (SLV) vs. Motagua (HON)

5 DE NOVIEMBRE

Waterhouse FC (JAM) vs. Arcahaie FC (HAI) o Verdes FC (BLZ)

Herediano (CRC) vs. Real Esteli (NCA)

Olimpia (HON) vs. Managua FC (NCA)