¡Sorpresa! Portero Gerson Argueta ingresó como delantero en el Real de Minas - Motagua

Danlí, Honduras

En el fútbol hondureño no paran las sorpresas y este domingo no fue la excepción en el duelo entre Real de Minas vs Motagua correspondiente a la quinta jornada del Torneo Apertura 2020 de la Liga Nacional de Honduras.

Y es que en el partido que lo ganó 0-3 el ciclón azul, nos dejó la enorme sorpresa que el portero catracho Gerson Argueta ahora se desempeña como delantero del equipo minero.

Al minuto 77, Argueta con el dorsal 1 en su camiseta ingresó de cambio y sorprendió a propios y extraños ya que posteriormente se fue a colocar como centro-atacante del Real de Minas.

El portero Argueta ahora se desempeñó como delantero en el Real de Minas vs Motagua.

Cabe señalar que Gerson Argueta toda su carrera ha sido como guardameta. Comenzó en el Olimpia en donde llegó a disputar algunos partidos, posteriormente pasó al Deportes Savio, a la UPN y desde hace unas temporada atrás en el conjunto minero.