Madre de Teófimo López: “No miro las peleas de mi hijo, lo que hago es rezar”

Las Vegas, Estados Unidos.

Nadie puede discutir que los hijos, ocupan el lugar más especial en el corazón de una madre, ellas son las que más sacrifican, las que más sufren, las que lo dan todo por sus pequeños, independientemente de su edad. La mamá de Teófimo López ama pasar desapercibida, su único interés es velar por el bienestar de su famoso hijo, el éxito de él ha sido sufrimiento para ella, pero ese amor incondicional dobla rodillas en cada pelea para verlo de nuevo sano a sus brazos.

“Siempre que pelea mi hijo venimos todos, nuestra función es trabajar durante el campamento, me gusta involucrarme en todo, siempre me dice que no necesito hacer eso, pero es que yo no vine a que me vean la cara o verme las uñas, estoy aquí apoyándolo a él, me encargo de facilitarles muchas cosas a los boxeadores, entrenadores, cocino, cuido la nutrición, trato que todo sea muy bonito y no paró hasta que terminé la pelea”, indicó Jenny López en exclusiva a Diario LA PRENSA antes del combate contra el ucraniano Vasyl Lomachenko.

Amante de su privacidad, corre ante la petición de una entrevista, pero con la cámara apagada se abre, conversa, sonríe, se muestra como una persona llena de vida, atenta, jovial y sobre toda las cosas, sentimental, frágil cuando se trata de su familia; por otro lado, también es notoria su fortaleza, da la sensación de ser una dama que al igual que su campeón, no dudaría enfrentarse a cualquier adversidad por los suyos.

¿Por qué usted se desconecta totalmente de las peleas, no asiste, no las escucha, no las ve por televisión, ni se informa por redes sociales de lo que ocurre?

“No miro las peleas de mi hijo, me quedo en mi habitación y lo único que hago es rezar, siempre me invita, le encantaría que yo estuviera allí, pero no quiero perder esa conexión con Dios para ir a verlo a él, me da miedo que algo pueda pasar y por eso prefiero no asistir, es mi manera de protegerlo, creo en la oración y rezo para que vuelva a abrazarme, me regale sus sonrisas y me bese, esos es lo único que me importa”.

Jenny López espera una victoria de su hijo Teófimo contra Lomachenko.

SUFRIMIENTO DE MADRE

Jenny abrió más su corazón para Diario LA PRENSA. “Sufro muchísimo, me entra la desesperación y lloro, mientras él pelea, yo le pido a Dios que por favor me lo traiga de regreso, se que todos están viéndolo allí en el ring y gozan, detrás de todo eso, hay una madre que lo parió y sufre, no hay nadie que sufra más en una pelea como las mamás, le diré que son muy fuertes los golpes que recibimos, el pone su vida en peligro, es feliz de hacerlo, lo apoyo 100%, pero no dejo de ser su madre”, contó visiblemente emocionada.

Mamá López no solo se preocupa por su hijo, su corazón es tan grande que pide a Dios por la vida de todos los boxeadores, su ilusión es que cada uno de ellos, pueda volver con sus familias en perfecto estado. Su estado emocional pasa del orgullo y la emoción del momento, al miedo del infortunio en las peleas, pero esta convencida que sus oraciones tienen poder.

“Es mi único hijo varón, siempre hemos estado juntos en familia, me da temor, pero confió en el y en la palabra, lo mas bonito de todo es que todo el mundo esta gritando y celebrando y al no mas terminar la pelea todos me llaman al mismo tiempo, existe una especie de competencia, para ser el primero en darme la buena noticia, saben de mi angustia, han visto mis lágrimas y mi desesperación, pero mi conexión con Dios es tal, que no me entero de nada, no existen redes sociales ni medios de comunicación, es una comunión entre Él, mi hijo y yo, creemos que Él siempre tiene la última palabra”, concluyó Jenny López, madre de Teófimo.