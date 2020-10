'Choco' Lozano, en la convocatoria del Cádiz para enfrentar al Real Madrid

Cádiz, España.

El delantero hondureño Antony 'Choco' Lozano ha entrado en la convocatoria del Cádiz para el partido de este sábado (10.30 am, hora de Honduras) contra el Real Madrid, correspondiente a la sexta jornada de la Liga Española 2020-2021.

El entrenador del conjunto amarillo, Álvaro Cervera, contará contará con casi todos sus jugadores, las únicas bajas para dicho encuentro serán Iza Carcelén y Marcos Mauro, ambos futbolistas por problemas físicos.

'Choco' Lozano está entre los disponibles de Cervera para hacerle frente a este duro compromiso que tendrá el Sudmarino Amarillo en el estadio Alfredo Di Stéfano. Son 24 efectivos los que convocó el técnico.

Entre las novedades del listado destaca la presencia de Nano Mesa. El delantero español no había llegado en buena forma tras su fichaje el pasado verano y se estrena en una lista esta temporada.

Además, Cervera ya podrá contar con el lateral derecho ecuatoguineano Carlos Akapo y el atacante español Álvaro Negredo, quienes vuelven también tras cumplir cada uno un partido de sanción después de ser expulsados (en ambos casos por doble amonestación) en la exitosa visita del conjunto amarillo al Athletic de Bilbao.

PALABRAS DE CERVERA

Álvaro Cervera dejó claro que harán "un partido para poder ganar" al Real Madrid. "No vamos a mirar como juegan y a pedirles la camiseta. Sentimos admiración por ellos, pero también queremos que se nos respete como equipo", subrayó el entrenador del Cádiz para el que, a nivel personal, este duelo representa que "estás en lo más alto". "Pero también sabes que como entrenador es de los que más sufres y que no controlas la mayoría de las cosas", puntualizó.

Cervera podría apostar por dos delanteros, incluyendo a Lozano en el 11 con Negredo.

"Para cualquier jugador del Cádiz que no haya estado, el jugar en el Bernabéu es para contarlo el día de mañana porque no hay muchas posibilidades de jugar allí. Para nosotros, no jugar allí va a ser mucha diferencia porque en el Bernabéu a veces aparece el miedo escénico del que hablaba Jorge Valdano, y también creo que el Real Madrid echa de menos jugar allí. Alguna 'chance' más nos da el jugar en el Di Stéfano", expresó sobre el hecho de jugar en Valdebebas.

El entrenador del equipo andaluz apuntó que han trabajado al rival "sabiendo que es diferente" y que no tiene "dos, tres o cuatro cosas, sino un abanico muy extenso tanto como equipo como individualmente". "Nosotros tenemos una forma jugar y trataremos de ponerla en juego allí y sacar el máximo rendimiento y esperar que sea positivo para nosotros. Tenemos que intentar que no estén cómodos y que siempre busquen esa tercera o cuarta opción", agregó.

"A día de hoy no sabemos quién va a jugar en el Real Madrid, pero cuando trabajas a estos equipos te das cuenta de lo buenos que son. Si hay algo que les gusta mucho hacer, tenemos que intentar que no lo hagan", detalló, advirtiendo que sus rival de este sábado "no necesita demasiadas ocasiones para ganar un partido" y que su equipo tendrá que "buscarse" la suyas.

JUGAR CON DOS DELANTEROS

El técnico cadista piensa en que se le puede ganar al Real Madrid. En este sentido, lleva pensando si jugar "con uno o dos delanteros", lo que hace que "entre más gente en la ecuación" que Álvaro Negredo y el 'Choco' Lozano, aunque insistió en ser "más o menos realistas". "Ante Granada, Athletic o Sevilla podemos conseguir que estén incómodos en el campo, pero el Real Madrid, por muy mal que esté, en casa tres claras va a tener", recalcó.

"Hay que buscar la forma para que aún así podamos estar dentro del partido y tenemos que marcar algún gol seguramente para traer algo positivo porque si nos limitamos a que se sientan sólo incómodos ellos tienen muchas variantes para solucionarte el partido", manifestó el preparador del conjunto gaditano.

Álvaro Cervera aseguró que le gustaría "tener a Benzema", que a su equipo le vendría "bien Vinicius" y que también se quedaría con "un fenómeno como Sergio Ramos", y pidió no olvidar que el duelo del Di Stéfano "es un paso más en el camino" y "seguramente un premio". "Es para sentirse orgulloso, me habría gustado que fuese en el Bernabéu y con mucha gente", declaró.

LA CONVOCATOIRA

La convocatoria del Cádiz CF está formada por Jeremías Conan Ledesma, David Gil, Carlos Akapo, Alcalá, Juan Cala, Fali, Pacha Espino, Jon Ander Garrido, José Mari, Jens Jonsson, Augusto Fernández, Yann Bodiger, Álex Fernández, Salvi, Iván Alejo, Bobby Adekanye, Jairo Izquierdo, Alberto Perea, Jorge Pombo, 'Choco Lozano', Álvaro Negredo, Álvaro Giménez, Filip Malbasic y Nano Mesa.