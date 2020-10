Héctor Vargas atiza contra Fabián Coito: "Si te vas meses y venís a vender humo, no le vas a ganar ni a Nicaragua"  

San Pedro Sula, Honduras

Fiel a su estilo, el entrenador argentino Héctor Vargas lanzó fuertes críticas sobre el seleccionador Fabián Coito luego del decepcionante empate de 1-1 de la selección de Honduras ante Nicaragua.

Vargas señaló que el mal partido del combinado catracho se debió a la falta de trabajo y cuestionó el hecho de que el director técnico de la Bicolor se fue a Uruguay para pasar la cuarentena provocada por la pandemia del coronavirus.

"Esto es como cuando vos te vas de tu casa, se te pierde una cosa y culpas al guardia porque se te perdió algo.Sí, es responsable el guardia, pero también vos porque te fuiste... Si yo en mi casa me quedo y hago las cosas bien como se quedó Pedro Troglio y estoy todo el día metido trabajo con los jugadores porque tengo el presupuesto para hacerlo, un hotel para trabajar, no tengo ninguna duda que se le hubiese metido 10 goles a Nicaragua", disparó el DT de los verdes.

Y añadió: “Pero si te vas meses y venís a vender humo con el tema de ir a visitar todos los equipos, no le vas a ganar ni a Nicaragua, eso está muy claro. No le vengamos a echar la culpa al calendario, porque si vos estás aquí, sin ninguna duda. Sinceramente no podría andar reclamando si puedo estar y se fue, y cobrando. Hay cosas que no se pueden justificar; lo ideal era quedarse".

Héctor Vargas expresó que el seleccionador de Honduras es el máximo responsable ya que no laboró en los últimos meses.

"Coito tuvo un hotel a disposición, una cancha a disposición y podría haber tenido salvoconducto que lo podrían haber conseguido y el equipo hubiese trabajado. Para mí fueron seis meses perdidos y ahora vamos a justificarlo de alguna manera echándole la culpa a todo, menos a ellos mismos", sentenció.