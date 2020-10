La reacción de Georgina Rodríguez luego de que Cristiano Ronaldo dio positivo por coronavirus

Turín, Italia

El internacional portugués Cristiano Ronaldo dio positivo en una prueba de COVID-19 y abandonará la concentración de la selección de Portugal, con la que iba a enfrentarse a la de Suecia este miércoles.

Luego de conocerse la noticia, Georgina Rodríguez, novia de CR7, reveló mediante su cuenta de Instagram su apoyo para el crack de la Juventus.

"You are my inspiration" (Eres mi inspiración)", escribió la modelo española sobre la imagen de una videollamada en la que se pudo ver al delantero luso recostado en una cama con buen aspecto.

En una pantalla más pequeña aparece Georgina, impecable con un traje blanco, y transmitiéndole todo su amor y energía con una gran sonrisa.

Georgina publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que se puede ver a ambos hablando luego de la confirmación de que CR7 tiene coronavirus.

Aislamiento

Según el protocolo sanitario en vigor en Italia, el cinco veces Balón de Oro tendrá que mantener cuarentena durante diez días y presentar después un test negativo para volver a jugar.

El astro portugués se perderá así el próximo partido de la Serie A contra el Crotone, pero sobre todo, no estará para la entrada en liza de la 'Vecchia Signora' en la Liga de Campeones el martes 20 contra el Dinamo de Kiev.

Según cómo evolucione, podría pues volver para el encuentro de la liga italiana contra el Hellas Verona el 25 de octubre, pero sobre todo, podría estar disponible para recibir el 28 de octubre en Champions al Barcelona de Lionel Messi.