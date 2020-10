'Kun' Agüero revela el "lado oscuro" de Messi en las concentraciones

Manchester, Inglaterra

Sergio 'Kun' Agüero, goleador del Manchester City, es uno de los mejores amigos del astro Lionel Messi, y en las últimas horas causó revuelo al confesar algunas anécdotas de su convivencia con el seis veces ganador del Balón de Oro durante las concentraciones con la selección de Argentina.

En una entrevista concedida a 'Santo Sábado', Agüero destapó el "lado oscuro" de su gran amigo Lionel Messi.

"Es muy quejón(Messi). Cuando estamos en la habitación yo estoy sin hacer nada y él me empieza a meter prisa cuando aún queda media hora para bajar a comer. Siempre me dice que llegamos tarde, no le gusta nada llegar justo", señaló en tono de broma el jugador del Manchester City al pronunciarse sobre el crack del Barcelona.

En la citada entrevista, al "Kun" le preguntaron por la anécdota más curiosa vivida junto a Leo Messi.

"Hay varias, pero cuento una de siempre. Estamos viendo tele y en un momento él se da la vuelta y se va a dormir. Yo sigo viendo tele para tratar de dormirme, pero se ve que hay veces que me duermo y dejo la tele encendida. Y al otro día, por la mañana, me 'put..' diciendo que siempre dejo la tele encendida", apuntó.