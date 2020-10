Jonathan Rubio: “Tuve ofertas de clubes de cuatro países”

Portugal.

El fútbol portugués ha acogido muy bien al delantero hondureño Jonathan Rubio. El talentoso jugador catracho disputará su séptima temporada en el balompié luso, ahora vistiendo la camiseta del Desportivo Chaves.

Rubio fichó por ocho meses con los valentes, club que está actualmente en la segunda división. El futbolista de 23 años de edad habló con GOLAZO de Diario LA PRENSA sobre sus nuevos retos y del por qué eligió este equipo.

“Me siento muy feliz, lo que me hizo aceptar la propuesta del Chaves es que quieren regresar a primera, también los que estamos aquí en Portugal sabemos que es un gran club”, manifestó.

PASAPORTE COMUNITARIO

“Otra cosa que me hizo decidirme fue el tema del pasaporte comunitario, algo que quería y por el que he venido luchando, no quería correr riesgos”, argumentó.

Rubio ya jugó varias temporadas en segunda, los clubes Gil Vicente, Académica y Varzim tuvieron al talentoso volante en sus filas años atrás. Su última campaña la jugó con el Tondela de la primera división.

Algunos aficionados cuestionaron la decisión del catracho al considerar que es un retroceso jugar en segunda, y sobre ello el futbolista respondió. “Sé que la gente ha dicho que es segunda división, pero hay equipos de segunda que son mejores que los de primera, y mi idea es trabajar para ascender al club”.

Jonathan Rubio buscará ganarse un puesto en el 11 inicial del club luso.

Y añadió: “Realmente que yo respeto todos los comentarios de los aficionados, creo que las personas lo hacen de buena manera; otros de mala forma. Yo jugué la temporada pasada 32 partidos con el Tondela, pero los proyectos que me salieron de primera no fueron concretos. Cuando Huesca decide rescindirme el contrato, el mercado estaba a dos días de cerrarse y los equipos ya habían optado por otros jugadores porque el Huesca rechazó las ofertas”.

El futbolista sampedrano argumentó que prefiere jugar en segunda y tener minutos que estar en primera y ser banca. “Además que ir a jugar a primera solo por jugar y no tener minutos eso al final a uno lo perjudica, entonces prefiero venir a segunda y tener protagonismo. Acepto todas las críticas y solo uno que está adentro sabe lo que pasa”.

OTRAS OFERTAS

El Chaves es uno de los candidatos para lograr el ascenso, marcha en la quinta posición del torneo con ocho puntos luego de cuatro jornadas disputadas. “El hecho de firmar por ocho meses es para venir a trabajar, y mi objetivo es volver a primera, si es con ellos mucho mejor”.

El seleccionado nacional reveló que tuvo ofertas de otros países, sin embargo, el proyecto del Desportivo Chaves le pareció el correcto. “Tuve propuestas de Grecia, Croacia, segunda de España y primera de Portugal, pero al final decidí por el proyecto, no por la parte económica, sino por la deportiva”.

El habilidoso futbolista espera debutar el próximo jueves 15 de octubre en el juego del Desportivo Chaves frente al Feirense.