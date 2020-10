Los suplentes de Inglaterra golearon con comodidad a una Gales sin Gareth Bale

Londres, Inglaterra.

A unos días del partido de la Liga de las Naciones contra Bélgica, Inglaterra, con sus jugadores menos habituales, derrotó con comodidad a Gales (3-0), que también realizó rotaciones y que echó de menos la potencia en ataque de Gareth Bale, este jueves en partido amistoso disputado en Wembley.

Con 54 partidos internacionales en total entre el once inicial de los 'Three Lions', dos jugadores que vivían su primer partido como titulares y otros dos que se estrenaban en el combinado absoluto, el técnico Gareth Southgate no escatimó a la hora de dar la oportunidades.

Y la apuesta le salió ganadora, ya que los nuevos no desperdiciaron la oportunidad que les ponía en las manos. El debutante Dominic Calvert-Lewin se estrenó con gol, el décimo de la temporada para él, y Connor Coady y Danny Ings completaron la goleada en el primer partido de la selección en Wembley en once meses.

LOS GOLES

El primer gol fue obra del delantero Dominic Calvert-Lewin de cabeza (26), uno de los debutantes junto a Bukayo Saka.

Dominic Calvert-Lewin debutó con gol en la selección inglesa. Foto AFP

El ariete del Everton, líder de la Premier tras las primeras cuatro fechas, anotó su décimo gol del curso -seis en liga, tres en Copa de la Liga, y uno con Inglaterra-, a centro de Jack Grealish.

Sólida y dinámica hasta ese momento, Gales sufrió un bajón luego del gol y pagó con otros dos las carencias de su defensa.

El segundo fue obra del lateral zurdo Conor Coady, de volea desde el segundo palo (54).

Con este disparo marcó Danny Ings. Foto AFP

Y un jugador que regresaba a la selección después de cinco años de ausencia, Danny Ings, del Southampton, y titular por primera vez a sus 28 años, anotó el tercero de remate acrobático de espaldas al arco (63).

"Es muy difícil para un equipo nuevo jugar juntos, con poca experiencia en su seno. El juego no fue muy fluido al principio, pero según avanzaba el partido, entraron en el mismo y encontraron soluciones a los problemas tácticos que planteaba Gales", declaró el seleccionador inglés Gareth Southgate.

Pero Inglaterra deberá esforzarse aún más el domingo ante Bélgica, en el mismo estadio en partido correspondiente al grupo 2 de la Liga A de la Liga de las Naciones.

Danny Ings celebrando su gol con Conor Coady, otro de los goleadores del partido. Foto AFP

- Ficha técnica:

3 - Inglaterra: Pope; Keane, Gomez (Mings, m.58), Coady, Trippier (James, m.58); Saka (Maitland-Niles, m.76), Winks (Ward-Prowse, m.76), Philips; Ings, Grealish (Barnes, m.76) y Calvert-Lewin.

0 - Gales: Hennessey; Davies; Ampadu (Vaulks, m.62), Rodon (Cabango, m.46), Roberts (Gunter, m.73); Williams (Smith, m.73), Mepham, Morrell (Levitt, m.46); Matondo, Roberts y Moore (Williams, m.40).

Goles: 1-0. Calvert-Lewin, m.26, 2-0. Coady, m.53 y 3-0. Ings, m.63.

Árbitro: Bobby Madden (SCO) amonestó a Roberts (m.42) y a Levitt (m.46) por parte de los visitantes.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el estadio de Wembley (Londres) a puerta cerrada. Se guardó un minuto de silencio por la muerte de exjugadores de la selección inglesa y de aficionados durante la pandemia.