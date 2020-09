¡Debut soñado! El gol del juvenil Júnior García que salvó al Real España de la derrota en el clásico

San Pedro Sula, Honduras.

Tiene 18 años y salvó al Real España de una derrota que parecía inminente. Su nombre es Júnior García y guardará en su memoria la noche del 27 de septiembre de 2020 en el estadio Olímpico.

La Máquina estaba perdiendo el clásico del fútbol hondureño 0-1 contra el Olimpia hasta el minuto 93 cuando García se levantó más que todos para cabecear un tiro libre de Mario Martínez y brindarle un empate 1-1 a su equipo en la primera jornada del Torneo Apertura 2020-2021 de la Liga Nacional.

Fue un debut soñado para el juvenil Sub-20 del Real España. El entrenador uruguayo Ramiro Martínez le dio la oportunidad y no lo defraudó.

ENTRA EN ESCENA

El grito de euforia de Júnior García tras marcar su primer gol con el Real España en la Liga Nacional.

García entró al campo en lugar de Jhow Benavídez en el minuto 67, en ese momento el conjunto aurinegro ya jugaba con 10 hombres por la expulsión de Getsel Montes tras ver la segunda tarjeta amarilla.

Instantes después llegó el gol de Alejandro Reyes para poner a ganar al Olimpia, pero la historia le tenía preparado un único momento a Júnior.

Se jugaba ya el tiempo de descuento, el zurdo Mario Martínez, que volvió a su casa, colgó un balón en el primer poste tras lanzar una falta, Júnior García le ganó la posición al central olimpista Jonathan Paz y con un certero cabezazo venció a Edrick Menjívar. Alegría aurinegra y abrazo con el nuevo '7' de la Máquina.

El juvenil se abrazó con Mario Martínez, quien le dio la asistencia.

EMOCIÓN

El joven futbolista se mostró muy contento y emocionado tras aprovechar con creces la oportunidad de jugar el clásico debutando con un gol que le valió un punto al Real España.

"Tenía ganas de debutar y se me concedió el deseo de anotar gol. Tanto sacrificio. He dejado a mi familia, no soy de San Pedro Sula, soy de San Francisco, Atlántida y representó a mi pueblo con orgullo", dijo al final del partido.