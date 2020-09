Alex López se defiende de las críticas: "A pesar de todas las cosas, no soy ca..."

Alajuela, Costa Rica.

El mediocampista hondureño Alex López es clave en estos momentos con la Liga Deportiva Alajuelense a base de asistencias de gol, pero en muchas ocasiones ha sido cuestionado sobre todo en los clásicos.

Luego de la victoria de este sábado por 2-0 sobre el Herediano en la primera división de Costa Rica el actual seleccionado hondureño se defendió de las constantes críticas que ha recibido.

El catracho de 28 años desea ser campeón en tierras costarricenses. "Porque no soy cagón, a pesar de todas las cosas que me han pasado. Si no me importara el equipo, me hubiera ido", expresó.

Y agregó: "Hubiera sido fácil irme por una de las opciones que he tenido. El día que me vaya espero irme campeón", dijo a Radio Columbia y que recogió el sitio EverardoHerrera.com.

En la actual campaña Alex López ha sido un buen socio en el club manudo del experimentado jugador Bryan Ruiz. El catracho ha disputado siete encuentro, pero sin anotar y jugando 593 minutos.

El exjugador del Olimpia está en la plantilla del Alajuelense desde inicios del 2018 y ha perdido dos finales.