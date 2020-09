Neymar, Dani Alves y Eto’o se suman a las críticas de Messi a la directiva del Barça por la salida de Luis Suárez

Barcelona, España.

La salida del 'Pistolero' Luis Suarez del FC Barcelona no gustó a muchos aficionados azulgranas y tampoco a sus excompañeros de equipos, entre ellos su íntimo amigo en el club culé Lionel Messi y otros jugadores como Neymar, Dani Alves y Samuel Eto'o.

Tanto fanáticos como varios jugadores y exfutbolistas culés tienen en una mala imagen de la directiva del Barça después de algunas decisiones polémicas que se han tomado, una de ellas la marcha de Suárez y sobre todo, la manera en la que se va.

A través de su cuenta de Instagram, Messi dedicó unas emotivas palabras a Suárez, con quien hizo una fuerte amistad en los últimos seis años, pero no dudó en mandar un fuerte dardo a Josep María Bartomeu, presidente de los blaugranas.

"Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes en al historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad es que a esta altura ya no me sorprende nada", escribió el argentino.

MÁS CRÍTICAS

Ante esa dura crítica sus ex compañeros como Neymar Jr., hoy con el París Saint Germain (PSG), y el ex ariete camerunés Samuel Eto'o, compartieron la postura del astro argentino.

"Increíble cómo hacen las cosas", escribió el brasileño en respuesta al posteo de Messi. "Hijo, la elegancia no se COMPRA. Cuídate y piensa en ti", comentó Eto'o.

Los mensajes de Dani Alves y Neymar.

En tanto, Dani Alves, quien fue uno de los socios más importantes de Messi en el campo, también contestó el posteo y dejó entre ver los malos manejos de la directiva.

"Increíblemente esa es la realidad que viene de hace tiempo. Solo se confirma año tras año. No se sobre ganar o perder, eso lo sabemos, y mucho. Es sobre respeto y eso no lo saben. Sigue duro que de alguna manera estamos allí", puso el lateral brasileño.

Lo que le dijo Samuel Eto'o a Messi.

De esta forma, entre más polémica, acabó la historia de seis años y 13 trofeos para Luis Suárez en el Barcelona, quien el jueves se despidió de los culés para este viernes firmar con el Atlético de Madrid.