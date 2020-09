Michael Jordan compra equipo de la NASCAR

Los Ángeles, Estados Unidos.

El ícono del básquetbol Michael Jordan compró un equipo de la Serie NASCAR de automovilismo y reclutó al piloto afroestadounidense Bubba Wallace para competir por la escudería la próxima temporada, informó el propio exjugador de la NBA.

Jordan, considerado como el mejor jugador en la historia de la NBA y que tiene un patrimonio neto estimado en 1.600 millones de dólares, será el propietario mayoritario de la nueva franquicia con el veterano piloto Denny Hamlin como socio minoritario.

"Al crecer en Carolina del Norte, mis padres nos llevaban a mis hermanos, hermanas y a mí a las carreras, y he sido fanático de la NASCAR toda mi vida", dijo Jordan.

"La oportunidad de ser dueño de mi propio equipo de carreras en asociación con mi amigo Denny Hamlin, y tener a Bubba Wallace conduciendo para nosotros es muy emocionante para mí", añadió.

Jordan, que también es dueño de los Charlotte Hornets de la NBA, dijo que esperaba que su movida logre atraer nuevas audiencias al mundo de NASCAR, dominado por los blancos, e impulsar la participación de las minorías.

"Históricamente, NASCAR ha luchado por la diversidad y ha habido pocos propietarios negros", agregó Jordan.

Wallace, el único piloto negro en la NASCAR, encabezará al equipo. El piloto de 26 años había confirmado a principios de este mes que no volvería a competir con Richard Petty Motosports.

El piloto se ha pronunciado contra el racismo en repetidas ocasiones este año a raíz del asesinato de afroestadounidense George Floyd en Minneapolis a manos de la policía en mayo pasado, y en junio pidió a los jefes de la NASCAR que prohibieran la bandera confederada en las pistas de carreras utilizadas en el circuito.

La bandera ha sido durante mucho tiempo un elemento básico en las pistas de NASCAR en el corazón del deporte en el sur de los Estados Unidos, pero sigue siendo un símbolo de esclavitud y racismo para muchos. La NASCAR luego prohibió exhibir la bandera en sus carreras.

