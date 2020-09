No olvidan a Wilson Palacios y Georgie Welcome: Tottenham y Monaco felicitan a Honduras por su Independencia

Londres, Inglaterra

El Tottenham de Inglaterra y el AS Monaco de Francia sorprendieron este martes 15 de septiembre al felicitar a los hondureños por el 199 aniversario de Independencia de Honduras.

En los Spurs destacó por varias temporas el volante hondureño Wilson Palacios, mientras que en el conjunto francés estuvo el atacante catracho Georgie Welcome, por lo que ambos equipos internacionales han felicitado al pueblo hondureño.

“¡Feliz Día de la Independencia, Honduras!”, publicó el Tottenham en sus redes sociales, y adjuntó una fotografía de Palacios y la bandera nacional.

Wilson tuvo una enorme participación con el Tottenham del 2009 al 2011 siendo pieza clave en ese entonces en cada juego.

El Monaco

Por su parte el AS Monaco no se quedó atrás y en sus redes sociales oficiales recordó la etapa del isleño Georgie Welcome.

"¡De Roatán al Principado! Feliz Día de la Independencia para la Honduras de Georgie Welcome", fue el mensaje del equipo galo.

Cabe recordar que el atacante catracho militó en el cuadro francés durante dos años ya que formó parte del club del 2011 al 2013.