Fuad Abufele: “No hubo consensos para la elaboración del calendario”

San Pedro Sula, Honduras

Diferentes reacciones ha generado el nuevo calendario para el Torneo Apertura de Liga Nacional 2020/2021. El dirigente del Real España, Fuad Abufele, se refirió sobre el tema y considera que lo más oportuno era hacerlo por medio de un sorteo.

“Nosotros tenemos que respetar lo que decidan la mayoría, y así fue con lo del calendario, queríamos que fuera por sorteo y no sucedió”, dijo a Diario LA PRENSA.

Y añadió más sobre el tema: “En Real España hay democracia, pero siento que no hubo concesos para la elaboración del calendario”, sostuvo.

Real España jugará la primera jornada del torneo contra el Olimpia el próximo sábado 26 de este mes.

“Para nosotros es bueno empezar contra el Olimpia, fuimos los primeros en empezar y será un lindo juego”, destacó

Molestia

El calendario que fue aprobado el sábado fue presentado por el presidente del Real De Minas, Gerardo Martínez.

“El grupo que ha estado siempre en contra de las decisiones que toma la Liga no piden opiniones, ellos presentaron el calendario y lo apoyaron. Gerardo Martínez del Real de Minas lo presentó y los demás clubes lo secundaron, a nosotros no nos dejaron opinar” indicó.

Otro dirigente que cuestionó el calendario fue el presidente de Olimpia, Rafael Villeda.

“Villeda tiene razón, ellos jugarán muchos partidos seguidos, cuando presentaron el calendario no pensaron en nada, ellos creen que afectaron al Real España pero no es así, el que quiere ser campeón no mira el calendario”.

Abufele comentó que los directivos de la Liga les consultaron bajo qué criterios habían hecho el calendario.

“Ellos no expusieron ningún criterio, fueron muy vagos en sus respuestas, y eso no puede ser posible, al final eso fue lo que ocurrió.

Sin embargo, Fuad, espera que el torneo se realice de la mejor manera.

“Hay que sacar muchas conclusiones al final del torneo, tenemos que madurar como equipos. Lo que queremos es que el torneo se lleve a cabo y que no se presenten problemas con el tema de la bioseguridad”.