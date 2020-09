Dardo de Héctor Vargas al Olimpia: “Quien pase por la sede o por Tegucigalpa lo contratan”

San Pedro Sula, Honduras.

El Marathón continúa preparándose para el inicio del Torneo Apertura 2020/2021. Por primera vez, el entrenador de los verdes, Héctor Vargas habló de la actualidad del club para este nuevo campeonato. El estratega argentino se mostró ilusionado por el plantel que tiene.

“Este equipo es dinámico, muy rápido, me ilusiona. No podemos echarle culpa al formato si después no sé lo que queríamos. Cualquier formato que se ponga es bueno para competir, que nadie ponga excusas”, dijo.

Y agregó: “Pese a las bajas tengo un buen plantel ya muchos conocen mi manera de jugar, la idea es siempre competir y ganar el grupo en el que estamos”, destacó.

FICHAJES DE OLIMPIA

El entrenador del Monstruo Verde aprovechó para mandar un dardo al Olimpia por los últimos fichajes que ha incorporaro el equipo de Pedro Troglio para la próxima temporada.

“Si no has andadado por Tegucigalpa entonces no te ha contratado el Olimpia porque quien pase por la sede de Olimpia, lo contratan. Quien se cruza por la sede o por Tegucigalpa, Olimpia lo contrata”, disparó Vargas.

CASO GARRIDO

En los últimos días se ha manejado la posibilidad de que el experimentando jugador Luis Garrido llegue a la institución verdolaga. “El representante de Garrido cree que Marathón es un equipo que le puede servir de trampolín para volver a España y eso nos alegra. Si viene aquí, bienvenido sea, existe la posibilidad, esperemos que concrete”.

El fichaje del hijo del Martín Palermo, Ryduan Palermo ha generado diversas opiniones, Vargas considera que es nuestro país es “normal” que minimicen a algunos extranjeros.

“Aquí es muy común que se minimice o se llame paquete a los futbolistas, me gusta porque sé que puedo sacarle lo mejor a cada jugador, vino bien físicamente, sé qué aportará mucho al club”.

EL COVID-19

El León de Formosa reflexionó sobre la situación que atraviesa el país por el tema de la pandemia del coronavirus en el país. “Esto es de vida o muerte. Marathón está haciendo una prueba por semana, esto es algo serio, han muerto miles de personas. Hay que correr con el mínimo de riesgos. El virus va a ser mucho más duro con nosotros, yo que tengo 61, ‘Maní’ 70. Esto es una inversión y no un gasto”.

El entrenador argentino considera que el covid-19 ha venido mejorando la situación financiera. “Marathón está en pandemia desde hace años. No se puede retener a las guras que ha tenido el equipo. Luego de salir campeones se nos fue gente y ahora es lo mismo, la mentalidad del jugador de Marathón debe ser muy competitiva. No somos un equipo tan solvente en lo económico, pero sí con ganas de hacer las cosas bien”.

Vargas quiere apostar por los jóvenes en el Marathón. “Propuse jugar con dos sub-20 ya que no habrá torneo de reservas ni ascenso, que jueguen mil minutos le decía yo a Rolin, me parece una buena opción para ayudar a los muchachos”.