Mourinho y su razón por la que no ficharía a Messi para el Tottenham

Londres, Inglaterra.

José Mourinho se ha pronunciado sobre lo que pudo ser la salida de Lionel Messi del FC Barcelona. El entrenador portugués del Tottenham descartó la llegada del astro argentino en un futuro al equipo inglés.

En una entrevista en JOE, organizada por uno de sus patrocinadores, Top Eleven, el técnico luso fue cuestionado sobre dónde ve a 'La Pulga', en la que descartó a los 'Spurs' y mandó un recado al Manchester City.

"En el Tottenham respetamos el Fair Play Financiero; sólo puede ir a un equipo que no lo respete, así que seguro que no es con nosotros", dijo Mou.

Aclaró Mourinho que, por tal motivo, por respetar ese Fair Play, el argentino nunca fue una opción para el conjunto londinense. “El Tottenham no será, seguro”, aclaró.

SANCIÓN PERDONADA

Hay que recordar que los 'citizens' se salvaron de un castigo de dos años sin jugar competiciones europeas, donde la UEFA encontraron culpables de violar las regulaciones financieras; pero al acudir al TAS, éste los liberó de la sanción.

Mourinho le mandó un dardo al equipo de Pep Guardiola al hablar de Messi.

"Fue una decisión vergonzosa porque si el Manchester City no es culpable, entonces no se le castiga con 10 millones de euros. Si no eres culpable no debe multarte, si sí, deberías ser expulsado de la competición".

Por otra parte, José Mourinho manifestó su inconformidad a los videos que se han exhibido en un documental donde muestran las pláticas que tiene con jugadores del Tottenham:

"Si me preguntas si lo he disfrutado, la respuesta es no. Prefiero la privacidad y que nuestra casa esté cerrada a gente que no pertenece ahí, pero a la gente que ama el fútbol y el deporte le gustará porque muestra la realidad de un club", comentó.

Agregando que "la mayoría de las cámaras están escondidas en las oficinas, salas de reuniones o los campos de entrenamiento. El único momento en el que las vemos es mientras viajamos o jugamos de visita", concluyó.