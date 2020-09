Ramiro Martínez: “No se respetaron los plazos en la preparación”

San Pedro Sula, Honduras.

Real España comenzó el pasado 12 de agosto la pretemporada y fue el primer equipo en hacerlo. Para el inicio del Torneo Apertura 2020-2021 del 26 de septiembre llegaron apenas con mes y medio de trabajos físicos, y esta situación no pasó desapercibida para el entrenador Ramiro Martínez.

El estratega uruguayo llega el jueves a Honduras luego de su estadía en su país a raíz de la pandemia del COVID-19.

“Es un tema que se tocó con la Liga, evidentemente no es el plazo ideal, no se respetaron los plazos en la preparación. Hubiese sido importante una preparación mayor porque fueron seis meses parados. Las lesiones hay que tenerlas en cuenta y tendrán su rol”, sostuvo el entrenador de la Máquina, y resaltó que “otros clubes” tienen un tiempo menor de trabajos de pretemporada.

Con relación al nuevo formato que incluye dos pentagonales y donde Real España está ubicado en el grupo A junto con Marathón, Honduras Progreso, Vida y Platense, el estratega lo valoró.

“La verdad es novedoso, al principio me pareció un poquito rebuscado, un poquito difícil de interpretar porque no había una cantidad importante de partidos; pero bueno, teniendo en cuenta las distancias y la pandemia evidentemente no ha sido una decisión mala. Lo vivo del torneo se tendrá que ver, pero las reglas y el inicio es de cero, hay chance para todos”.

Nunca se imaginó al país sin fútbol. “Hubiese sido malo desde cualquier punto de vista no contar con el fútbol, pero si hay medidas de sanidad y la pandemia deja que se pueda desarrollar aun con puertas cerradas, pero que se pueda desarrollar el torneo, bienvenido sea, porque es todo lo que queremos”.

En los trabajos de pretemporada del club ha estado al frente Emilson Soto, asistente técnico, y Ramiro Martínez está al tanto de todo.

“Estamos deseando reencontrarnos con el plantel y ponernos en marcha, unir más el trabajo, darle el toque final a la preparación”.

El oriundo de Montevideo, de 54 años, agregó: “Por suerte, la introducción en el período de preparación la pudieron hacer los compañeros con mucho éxito. Todo el plantel está más que motivado”.

La Máquina no ha reportado casos positivos de covid-19. “Es valioso que no esté el virus en el ámbito de trabajo”, puntualizó.