Exclusiva con Denil Maldonado: “Me he sentido frustrado por no jugar”

Ciudad de México, México

El central hondureño Denil Maldonado no atraviesa por su mejor momento futbolístico. Pese a que el 15 agosto se anunció que el Pachuca lo había cedido al Everton de Viña del Mar, de la primera división de Chile, el zaguero sigue sin poder unirse a su nuevo club.

Diario LA PRENSA habló en Exclusiva con Denil y se refirió sobre la situación que atraviesa.

“Yo sigo entrenando con el primer equipo de Pachuca para no perder ritmo. Desde que se dijo lo de mi salida al Everton me he mantenido aquí, no he viajado por el tema de los vuelos a Chile”, expresó.

El exjugador del Motagua dijo estar desesperado por no poder incorporarse a su nuevo equipo: “Por una parte me siento desesperado, ya quisiera estar en el club practicando; pero por ahora tengo que seguir aquí”, comentó.

Denil todavía no ha tenido comunicación con el Everton, pero su agente lo ha estado manteniendo informado.

“Todavía no he tenido comunicación con el entrenador del Everton, mi agente es quien ha hablado con él, yo en su debido momento hablaré”, destacó.

En algunos medios chilenos se manejó la información de que el jugador hondureño no había tenido el visto bueno del club chileno y su llegada no sería posible.

“Uno nunca pasa desapercibido de esas cosas, mi representante me dijo que estuviera tranquilo, que él había hablado con el presidente del club y ellos me están esperando, la verdad, pero quizá son malos comentarios que se inventan. Estoy tranquilo, y el Everton está en toda la disposición de que yo llegue”, indicó.

El zaguero central Denil Maldonado fue descartado para este torneo por el Pachuca y fue cedido al Everton de Chile.

Calvario con los Tuzos

Desde su llegada en enero de este año, Denil no pudo debutar con el Pachuca en la Liga MX, apenas disputó tres juegos de Copa y acumuló 270 minutos.

“No te niego que me he sentido frustrado por no jugar, me afecta un poco porque no tengo ritmo o competencia, pero ya vendrá una buena racha de jugar y estar listo para vestir de nuevo la camiseta de la Selección Nacional. Uno se desespera cuando no juega”.

El zaguero central dijo que mereció más minutos con los Tuzos.

“Yo siento que sí, no se me dio esa oportunidad; pero esto no es de merecer, sino de hacer, el profe tomaba sus decisiones, yo entrenaba; pero al final él era quien decidía, la chance nunca llegó y al final había que respetar las decisiones”, argumentó.

Y agregó más sobre el tema: "Me voy con la cabeza en alto, si bien no jugué en liga aprendí mucho, espero tener una revancha, y siempre veo las cosas de buena manera, estoy tranquilo en ese aspecto”, resaltó.

La H y su deseo de jugar

El seleccionado nacional tendrá una nueva oportunidad con el Everton, donde espera tener más participación.

“Llegando a Chile y teniendo minutos, el profe Fabián Coito me podrá tomar en cuenta. Me han dicho que Maynor Figueroa y yo seremos la dupla de la H en la eliminatoria; pero si no juego dudo mucho que me convoquen”.

El central de la H dijo que el entrenador Fabián Coito le ha mostrado su respaldo, pese a no tener mucha actividad en los últimos meses.

“El profe Coito me ha mandado varios mensajes, me ha dicho que me prepare para estar listo cuando toque jugar, siempre me ha dado confianza en la H”.

El jugador del Everton espera llegar con ritmo a la eliminatoria para el Mundial de Catar 2022.

“Hay que ir paso a paso, tenemos equipo para ir al Mundial, jugaremos dos partidos de visita comenzando la eliminatoria y será clave no perderlos”, comentó.

Maldonado ha sido mundialista con Honduras en la categoría Sub-17 y Sub-20. Además, ganó medalla de plata con la Sub-23 en los Juegos Panamericanos de Lima en 2019 y debutó con la Selección absoluta el 5 de septiembre contra Puerto Rico.