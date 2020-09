Sergio Ramos sorprende al dar su punto de vista sobre la salida de Messi del Barcelona

Madrid, España.

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, se pronunció este miércoles sobre la noticia que tomó Lionel Messi de no seguir más en el FC Barcelona de cara a la próxima campaña.

El zaguero compareció en conferencia de prensa en la previa del encuentro que enfrentará a la Selección española ante Alemania este jueves por la Liga de Naciones de Europa y fue consultado sobre el asunto entre Messi y Barcelona.

"No es un tema que a nosotros nos incumba. Se ha ganado el derecho a decidir su futuro, no sé si lo estará haciendo de la mejor manera, pero por supuesto que para el fútbol español, para el Barcelona y para nosotros, que nos gusta ganar estando los mejores, nos gustaría que permaneciera aquí", declaró Ramos dejando claro que le gustaría que el astro argentino permanezca en el cuadro catalán.

El capitán madridista tuvo palabras de elogios para Messi, pero señaló que respeta la decisión que tomará.

"Hace mejor la Liga, a su equipo y más bonitos los Clásicos. Poco más que añadir, se ha ganado ese derecho él solo, sin especulaciones y ya se verá lo que pasa. Para nosotros no es una noticia preocupante", indicó.

La selección de España liderada por Sergio Ramos se enfrenta este jueves a su similar de Alemania en el inicio de la Liga de Naciones. Foto AFP.

Futuro

Por otra parte, Sergio Ramos dejó claro que no planea marcharse del Real Madrid por lo que espera seguir por muchos años más en las filas del club merengue.

"No se ha tocado. Ni genera intranquilidad. Nunca me plantee salir del Madrid. No creo que haya problemas", finalizó.