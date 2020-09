Exportero hondureño Pitío Centeno: "Daría mi propia vida por tener a mi hijo"

Triunfo de la Cruz, Honduras

Uno de los cuatro dirigentes garífuna que fueron raptados el pasado 18 de julio en la comunidad de Triunfo de la Cruz en Tela, es hijo del exportero hondureño Juan Pablo Centeno Pitío, quien militó por varios años en la Liga Nacional.

Alberth Sneider Centeno, es hijo del exjugador y fue privado de su libertad junto a otras trer personas por un grupo armado que llegó al Triunfo de la Cruz, de donde es presidente de patronato.

Hoy en conversación exclusiva con Diario LA PRENSA, Juan Pablo Centeno se pronunció sobre lo ocurrido y señaló que guarda la esperanza de que su hijo y el resto de jóvenes aparecerán sanos y salvos.

El exportero de clubes como Marathón, Platense, Victoria entre otros, confirmó que esperan una respuesta del Gobierno ante los hechos ocurridos.

Secuestro de su hijo

"De todos es sabido que fueron Policías, de repente revueltos. En la comunidad estamos seguros que fueron Policías los que raptaron a los muchachos y no es por los motivos que se han querido filtrar, tenemos prueba de las cosas que están sucediendo y de lo que andan buscando".

"Lo que quieren son las tierras de esta comunidad, han ido sacando a la etnia garífuna de sus territorios, han querido darle un giro a esta situación".

Sufrimiento

El 18 de julio del 2020 la vida cambió para cinco familias más. Todo ha sido diferente para nosotros, no hay libertad ni alegría para vivir, hemos cambiado nuestra forma de vivir. Nuestros hijos no pueden salir a cualquier lado y de repente tendrán que dejar de estudiar por ese temor de la persecución y tenemos como demostrarlo.

Investigaciones

"Estamos haciendo nuestra popia investigación. Muchos estamos esperando justicia en Honduras, por Berta Cáceres, por mucha gente de La Mosquitia, por los mayas, por los lencas, por mucha gente en Honduras; pero estamos seguro que tendremos justicia, vamos a mantener esta lucha para que nos devuelvan a nuestros hijos sanos nadie tiene derecho a cambiar abruptamente la familia de las personas".

Fe

"Nosotros creemos que nuestros hijos están vivos, nos hemos llenado de fe. En estos días han sido de poco dormir, de comer, buscamos de tratarle de buscarle sentido a nuestras vidas.

"Nosotros creemos que los muchachos están vivos, mientras no encuentren el cuerpo o huesos de ellos, seguimos creyendo en nuestro interior de que nuestros muchachos están con vida".

Lo que más extraña de su hijo

"Somos muy unidos y apegados en la familia. Mi muchacho todos los días me escribía y me explicaba cada situación, tomó la decisión de ser el presidente de El Patronato y no nos alegró para nada. Sabemos lo complicado que es de dirgir a una comunidad y peor la del Triunfo de la Cruz, no estaba contento pero tomó la decisión, le hicimos ver lo que se podía venir".

"Antes de que lo raptaran ya le habían hecho un seguimiento, tuvo que ir a Tegucigalpa para que le recibieran una denuncia y ha culminado con esto que le paso a los muchachos. Esperamos que haya justicia y paz no solo para Triunfo de la Cruz, también para todas las etnias que somos todos. Queremos justicia para todos".

Acciones a tomar

"Primero esperar lo que el Gobierno de Honduras tendrá que decir,como familia interpondremos una denuncia contra los entes de Seguridad y luego pasar a la Corte Penal Institucional. Tienen que decirnos y devolvernos a nuestros muchachos, esto se ha sobrepasado y están sucediendo cosas en Honduras; no se puede tocar a nadie, no se debería irrumpir en los hogares de las demás personas. Vamos a continuar con las acciones, mientras no tengamos respuesta para buscar y justicia".

Recompensa

"Abrimos una actividad en donde queremos recaudar 10,000 dólares para la persona que nos de información del paradero de nuestros muchachos. Sabemos como lo haremos. A través de internet con tarjeta puede ayudar y aportar un granito de arena".

Mensaje a su hijo

"Quiero decirle que lo amo mucho y que estamos esperando su regreso como el resto de los muchachos, le enviamos fortaleza y que sorporten, estamos con ellos. Me siento orgulloso de mi muchacho así como lo están los asesores, estamos esperando y lo amamos mucho tanto como su madre, hermanos, abuelas, tíos, primos y muchas personas que los aman mucho".

Daría su vida por su hijo

"Daría mi propia vida por tener a mi hijo, no lo pensaría dos veces. Es un muchacho con mucho futuro, con mucho para dar. Si quieren cambiarla por la mía no tendría problema.

Informe de la Policía

"Mi muchacho no andaba en lo que la Policía quiere hacer ver. Siempre para ellos es problemas de drogas, problemas de maras, prolemas pasionales, pero nunca han dado una respuesta contundente con pruebas".

"Se llevaron el teléfono de mi hijo y editaron fotos con voces que no eran de mi hijo, puedes ver en el Messenger sus videos que dio en algunas entrevistas, son voces editados por la Policía. Han querido desviar la atención de la gente, del verdadero fin que nos parece tiene el rapto de estos muchachos".