Arturo Vidal lanza fuertes comentarios contra Barcelona y habló de su futuro: "Tiene que cambiar su forma de pensar"

Barcelona, España.

El mediocampista chileno Arturo Vidal, quien no entra en los planes de Ronald Koeman en el FC Barcelona, ha causado revuelo al dejar fuertes comentarios contra el cuadro catalán y de paso se pronunció sobre lo que podría pasar con su futuro.

En conversación con el youtuber Daniel Habif, Vidal cuestionó el estilo de juego del Barcelona que ha tenido en los últimos años y arremetió contra la directiva al señalar que deben de realizar mejores fichajes.

"El Barcelona primero tiene que cambiar su forma de pensar, de que el fútbol ha evolucionado mucho, ya el ADN está quedando atrás y los otros equipos están mejorando en otros aspectos; el fútbol en estos momentos es más físico, de más fuerza y velocidad, y la técnica a veces pasa a un segundo plano”, cuestionó sin tapujos.

Y añadió: "Un equipo, que yo pienso es el mejor del mundo, no puede tener 13 jugadores profesionales y los demás sean menores. No porque (los juveniles) no merezcan estar ahí, pero en este equipo tienen que estar compitiendo por quién es mejor y quién tiene que jugar. Todos los equipos tienen 23 jugadores para pelear el puesto, crecer e ir cada día mejor; pero cuando no avanzan, cuando piensas que con tu ADN puedes llegar a ganar siempre, estás muy equivocado".

Arturo Vidal señaló que pese a tener a Messi, al FC Barcelona no le ajusta ya que hay una mala planificación deportiva.

"Hay muy buenos jugadores, tenemos a Messi que es el número uno y es un extraterrestre, pero él necesita ayuda, necesita jugadores que mejoren el equipo y den mejores resultados”, disparó.

Su futuro

El volante chileno mostró su malestar por salir a la luz pública que ha sido colocado en la lista negra de los jugadores que se irán del FC Barcelona y no escondió que le entusiasma la idea de volver a la Juventus.

“Es complicado eso. Nunca he entendido eso de colocar a los jugadores con la palabra transferible. Es muy feo. Si un jugador se quiere ir o lo quieres vender, búscale un equipo pero no lo digas, es como pasar a llevar al jugador. O cambiar a jugador por jugador es una locura. Todos merecen respeto”, indicó.

Por último, ante la pregunta si volvería a la Juve no amagó para señalar que no lo pensaría dos veces.

“Fue espectacular que Pirlo se convirtiera en técnico de la Juve. Si era bueno como jugador, imagínelo como entrenador. Si él o la Juventus me llamaran sería feliz, pero tengo que estar tranquilo. Si pasa, pasa. Le tengo mucho cariño a la Juventus y al Pirlo”, finalizó.