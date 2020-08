Cinco partidos cancelados en la MLS como protesta por ataque policial contra un afroestadounidense

Dallas, Estados Unidos.

Cinco partidos de la jornada de este miércoles de la Major League Soccer (MLS) fueron aplazados en protesta suscitadas por el ataque policial contra el afroestadounidense Jacob Blake, quien perdió la vida, el domingo en Kenosha, Wisconsin.

Entre los partidos suspendidos, destacan el que tenía que disputar el FC Dallas del hondureño Bryan Acosta contra Colorado Rapids y el de Los Angeles FC de Andy Najar frente al Real Salt Lake.

La liga estadounidense tomó la decisión de posponer cinco partidos: Inter Miami vs Atlanta United, FC Dallas vs Colorado Rapids, Real Salt Lake vs Los Angeles FC, San Jose Earthquakes vs Portland Timbers y LA Galaxy vs Seattle Souders. Cada juego será reprogramado.

Tras pactar la suspensión a pocos minutos del inicio del partido, los jugadores del Inter Miami y los del Atlanta United saltaron juntos a la cancha del Inter Miami Stadium, muchos de ellos portando camisetas con el lema "Black Lives Matter" (La vida de las personas negras importa).

Los aplazamientos en la MLS son consecuencia de la decisión, más temprano, de la NBA de aplazar tres juegos el miércoles después de que los Milwaukee Bucks se negaran a salir a la duela como protesta al tiroteo en el que falleció Jacob Blake y los dos asesinatos ocurridos durante las protestas posteriores.

Tras posar unidos para fotografías ambos equipos enfilaron de nuevo hacia los vestuarios. "El juego de esta noche entre el Inter Miami y Atlanta United ha sido pospuesto", confirmó posteriormente la franquicia de Miami, copropiedad del inglés David Beckham y dirigida en el campo por el uruguayo Diego Alonso.

En sus sitios web, los clubes de la Major League Soccer expresaron su apoyo y solidaridad a sus jugadores y empleados.

Además de la MLS y la NBA, también se pospusieron varios juegos de la MLB del miércoles.