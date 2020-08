Carlos 'Muma' Fernández es seguido por Fabián Coito: “Quiero sudar la camisa de mi país”

San Pedro Sula, Honduras.

Carlos 'Muma' Fernández destaca de forma silenciosa en la Primera División del fútbol de Uruguay. El delantero hondureño anotó este domingo un doblete en la goleada del Fénix por 5-0 ante el Defensor Sporting.

El atacante catracho de 28 años llegó a tres celebraciones individuales, el equipo púrpura logró su primera victoria en siete jornadas, subiendo al puesto 11 con 8 unidades.

“Gracias a Dios me están saliendo bien las cosas. He tratado de entender lo que quiere el profesor Juan Ramón Carrasco, extécnico de la selección uruguaya. Este partido lo necesitábamos ganar, veníamos de cinco empates y nos estaba costando. Vamos a seguir en esa línea y esto recién empieza, el miércoles (de visita ante Danubio) tenemos otra final”, le dijo a GOLAZO el oriundo del Triunfo de la Cruz, Tela.

'Muma' Fernández es felicitado por sus compañeros en el partido de este domingo.

LA 'H' EN LA MIRA

En 2018, 'Muma' Fernández llegó a Cerro Largo para jugar en la segunda división charrúa. Luego de buenas actuaciones, en 2020 fue adquirido por el Fénix.

A base de buenas actuaciones y goles, el cuerpo técnico de la Selección de Honduras, encabezada por el uruguayo Fabián Coito, le ha dado seguimiento. Lo puede convocar en un futuro próximo. “Primero quiero seguir así en este nivel por mi equipo, es lógico que si ando bien en mi equipo se me va a tomar en cuenta (en la Selección). El fútbol uruguayo es bien visto, es aguerrido”.

Y agregó el futbolista que pasó por los clubes La Gomera, Quiriguá, Zacapa, Santa Lucía y Siquinalá de la segunda división de Guatemala: “He visto noticias y (Fabián Coito) ha dicho que me ha estado siguiendo, pero no ha tenido contacto directo conmigo, solo con los entrenadores, que pregunta por mi persona. Sueño con estar en la Selección, quiero sudar la camisa de mi país. Trabajaré siempre con los pies en la tierra, con humildad y seguir metiéndole ganas. Aquí en Uruguay no te puedes relajar porque te comen el puesto. En un futuro espero ser tomado en cuenta en la Selección”.

"Me dicen Muma más que todo por la pegada que tengo, así me puso mi entrenador en la planeta de La Lima", confesó Carlos Fernández.

'Muma' Fernández, quien en Honduras solo jugó para el Atlético Esperanzano de la Liga de Ascenso, recordó a destacados futbolistas nacionales que lo inspiraron a convertirse en atacante.

“Son muchos los jugadores que me han inspirado; por ejemplo, David Suazo, Carlos Pavón, Marvin Chávez y el finado Pery Martínez. Aquí en Uruguay tratamos de poner en alto el nombre de Honduras. Los jugadores que pasaron por acá dejaron su huella y espero tratar de hacer lo mejor y que puedan venir más jugadores hondureños a jugar”.