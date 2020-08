El mensaje de Neymar tras perder la final de la Champions League

Lisboa, Portugal.

Las lágrimas de Neymar Jr. nada más acabar el encuentro serán una de las imágenes de la final de la Champions League luego de que el PSG perdió 0-1 a manos del Bayern Múnich en Lisboa, Portugal.

El brasileño lideró la clasificación histórica del PSG para su primera final de la Liga de Campeones, pero no pudo tocar de nuevo la gloria europea y tuvo que inclinarse ante el Bayern Múnich, que ganó con un gol de un jugador formado en la cantera parisina, Kingsley Coman.

Ver> El llanto de Neymar y los jugadores del PSG

Tras el final del choque y luego de varios minutos de llanto, Neymar dio la cara y dejó un mensaje en su cuenta final de Instagram.

"He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe”, fueron las palabras del crack sudamericano en la que compartió una foto de sus lágrimas.

"Ney" no había marcado en los encuentros previos de esta fase final de la Liga de Campeones, pero había sido determinante en el acceso al partido definitivo. No se escondió en La Luz. Ni mucho menos. Lo intentó, quizá demasiado atrasado. Pero sin brillo, sin éxito.