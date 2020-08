Marcelo Canales, baja inminente en Motagua

Tegucigalpa, Honduras

A falta de confirmación oficial, el talentoso mediocampista Marcelo Canales se estaría convirtiendo en una de las bajas del Motagua de cara a la próxima campaña.

En las últimas horas, se conoció que el volante zurdo no entraría en los planes del conjunto azul y dicha información la terminó de confirmar el experimentado entrenador Ramón Enrique Maradiaga, quien fue nombrado nuevo estratega del Vida de La Ceiba.

"Me di cuenta ayer que Canales no sigue en Motagua, de momento no está en mente" reveló Primitivo en declaraciones que brindó al programa Panorama Deportivo de Radio Internacional ante la consulta si lo podría hacer llegar a los coconteros

A falta de confirmación oficial, de esta manera Marcelo Canales terminará su aventura en el Motagua en donde no pudo destacar luego de que llegó en el 2019 a los azules procedente del Vida.

Cabe señalar que el volante zurdo de 29 años de edad sufrió en el pasado mes de marzo un accidente al impactar su vehículo con un caballo, fracturándose sus costillas por el impacto en su carro.