Abidal rompe el silencio tras su salida del Barcelona: "Intenté hacer cambios"

Barcelona, España.

"He intentado hacer cambios. No lo he conseguido", explicó el exdirector deportivo del Barcelona, el francés Eric Abidal, este miércoles en una carta abierta publicada en su cuenta de Instagram, dos días después de haber roto su contrato con el club azulgrana.

"En los últimos dos años he intentado realizar cambios que creía muy importantes para el futuro del primer equipo. A pesar de mi convencimiento y mi insistencia no lo he conseguido. Es por eso que creo que ha llegado el momento de poner punto y final a mi vinculación con el club", señaló el exjugador.

"Quiero dejar constancia de que he renunciado al año de contrato que aún tenía con el FCBarcelona. Hoy la situación del club es complicada, pero no tengáis ninguna duda de que deseo de todo corazón que se pueda superar", añadió Abidal.

Reemplazo

Ramón Planes, colaborador de Abidal, fue nombrado el miércoles como nuevo director deportivo.

"Esta segunda despedida contempla dos años en los que he intentado trabajar para hacer un Barça mejor. Dos temporadas intensas que he finalizado por decisión propia. A pesar de que la junta directiva me ratificó el lunes en mi cargo, el pasado martes presenté mi dimisión", añadió el antiguo lateral francés, que jugó en el Barça entre 2007 y 2013.

Tras caer el viernes por 8-2 frente al Bayern Múnich en cuartos de la Liga de Campeones, el Barcelona ha reaccionado esta semana con varios cambios importantes.

El miércoles el holandés Ronald Koeman fue presentado como sustituto de Quique Setién en el banquillo.