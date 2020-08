Alejandro Reyes seguirá un año más con el Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.

El Olimpia cumplió este sábado con su segundo día de trabajo de cara al inicio del Torneo Apertura 2020/2021.

El grupo de jugadores buscan recuperar la parte física luego de estar parados por cinco meses debido al covid-19 en Honduras. La buena noticia en el campamento blanco fue la incorporación del volante izquierdo José Alejandro Reyes, quien el viernes no asistió al primer día de práctica, ya que estaba en negociación con el club.

Alejandro Reyes, de 22 años, se había quedado sin contrato, pero se conoció que el futbolista y el equipo llegaron a un acuerdo por un año más.

Reyes había manifestado meses anteriores su deseo de salir del club debido a los pocos minutos que ha tenido. El seleccionado Sub-23 jugó apenas un partido el pasado torneo Clausura: contra Real Sociedad el 9 de febrero, por ello el jugador intentaba buscar otro club.

LACAYO

José Alejandro Reyes conduce el balón durante el entreno de este sábado con el Olimpia.

Sin embargo, el entrenador Pedro Troglio habría convencido al talentoso jugador de quedarse. El equipo en las próximas horas hará oficial la renovación de Reyes.

El que parece no seguir con los melenudos es el delantero Júnior Lacayo. Mediante su cuenta de Instagram, el jugador dijo que no tiene cabida en el León. “En Olimpia no me ocupan, allí ya están los que están”, comentó el atacante que tiene 6 meses más de contrato con los Albos.

Troglio confirmó las incorporaciones de Javier Portillo, Diego Reyes, Eddie Hernández y Samuel Chama Córdova.

Los Albos quieren llegar a tono para el inicio del torneo, que tiene como fecha prevista, según ordenó la Fenafuth, el 26 de septiembre.