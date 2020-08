Pedro Troglio confirma las altas del Olimpia para el Torneo Apertura 2020

Tegucigalpa, Honduras.

Pedro Troglio se mostró contento por arrancar la pretemporada con el Olimpia de cara al Torneo Apertura 2020-2021 que se puede iniciar en septiembre, tras el largo parón obligado por la pandemia del coronavirus.

“Contentos por volver, vamos a entrenar seguido hasta el otro sábado para ir de a poco con el club”, dijo el entrenador argentino vía la plataforma de Zoom, la modalidad que utilizarán los equipos en sus conferencias de prensa.

El técnico de los merengues confirmó las altas Javier Portillo, Eddie Hernández y Samuel el “Chama” Córdova, quienes comenzaron desde este viernes la pretemporada. También anunció a Diego Reyes, quien se incorporará este sábado a los trabajos.

"Hoy se presentaron Eddie Hernández, un viejo conocido porque ya estuvimos juntos en el inicio del torneo donde quedamos campeonísimos, está Javier Portillo y también se presentó Samuel Córdoba y mañana estaría llegando Diego Reyes, esos serían los jugadores nuevos", explicó.

BENGUCHÉ

Troglio se refirió a Jorge Benguché, quien deja el equipo para jugar en Europa con el Boavista de Portugal. "Nosotros nos despedimos por teléfono, él partió rumbo a Portugal, para mí es una satisfacción como entrenador ver como jugadores que uno va teniendo tienen las suerte de despegar, me duele desde lo futbolístico, pero le deseamos lo mejor".

Pedro Troglio dialogando con Yustin Arboleda en el entrenamiento.

También se pronunció sobre continuidad de jugadores que sigen en duda, como Júnior Lacayo: "La situación de Lacayo, pues pertenece al Olimpia hasta diciembre, yo no puedo garantizar el puesto a nadie ni la titularidad a nadie, para mí todos los jugadores son de calidad, yo no le puedo decir al jugador sí vas a jugar, hay otros que están mejor, juega ese y ya, todo depende del jugador. Igual no se presentó porque no se hizo los estudios que nos hiciemos el otro día, así no se puede incorpar, pero aquí tiene las puertas abiertas hasta diciembre, salvo que consiga otro lugar, un club, y se hay uno que se haga caro o que él quiere irse, pues yo no me opongo, pero no puedo garantizarle a nadie la titularidad".

De la situación de Alejandro Reyes, Troglio dijo: "Estamos esperando que se llegue a un acuerdo con el presidente, estamos esperando con confianza que hoy se llegue a un acuerdo, si es así estaría mañana y sino lamentablemente ya no dependería de nosotros. Esto depende solo del acuerdo contractual".

LA LLEGADA DE PORTILLO

A Pedro Troglio le consultaron por el fichaje de Javier Portillo, quien a sus 39 años vuelve al equipo merengue, donde jugó desde 2011 hasta 2015.

"Yo sé que él quiere reitarse en Olimpia, pero nosotros no somos ningún centro de beneficiencia, si viene es porque creemos que tiene las cualidades y el físico para hacerlo, lo vi jugando para el Vida y lo vi en una condición bárbara. Es un jugador con mucha experiencia, estamos buscando jugadores con mucha personalidad, me parece que Javier lo es, viene a pelear por un lugar, en una posición donde hay jugadores, es un deseo de él estar acá, pero aquí nadie juega con documentos, juega bien o juega mal, para nosotros juega bien y tiene las puertas abiertas", finalizó.