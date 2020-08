Samuel Umtiti da positivo por coronavirus en el Barcelona

Barcelona, España.

El FC Barcelona ha informado este viernes de que su jugador Samuel Umtiti ha dado positivo por COVID-19, aunque es asintomático, y está aislado en su domicilio.

"Después de las pruebas PCR realizadas el jueves el jugador del primer equipo Samuel Umtiti ha dado positivo por COVID-19. El afectado es asintomático, se encuentra bien de salud y está aislado en su domicilio", informa el club.

El club agrega que "ha informado a las autoridades deportivas y sanitarias competentes".

Además, añade, "se ha rastreado a todas las personas que han tenidos contacto con el jugador para hacerles las pruebas PCR correspondientes".

El central francés Samuel Umtiti no viajó a Lisboa y se quedó en Barcelona siguiendo su recuperación de una lesión de rodilla. Fue el único jugador que no se desplazó con la expedición junto al centrocampista brasileño Arthur Melo, que se declaró en rebeldía tras no entrenar con el equipo.

En los últimos cuatro días, 20 clubs, trece de LaLiga Santander (Levante, Eibar, Celta, Valladolid, Athletic, Osasuna, FC Barcelona, Real Betis, Deportivo Alavés, Granada CF, Villarreal CF, Cádiz CF y SD Huesca) y siete de LaLiga SmartBank (Rayo Vallecano, RCD Espanyol, RCD Mallorca, CD Tenerife, Málaga CF, UD Las Palmas y UD Logroñés) han anunciado casos positivos.