Eduardo Atala: “El modelo de la Liga Nacional está fuera de servicio”

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente de Motagua, Eduardo Atala, emitió críticas constructivas luego de conocerse la decisión de la Fenafuth de ordenar a la Liga Nacional comenzar el Torneo Apertura 2020-2021 a más tardar el 26 de septiembre; y si los clubes no cuentan con un presupuesto económico pueden ser reemplazados por equipos de la Liga de Ascenso.

“Esto es un tema de que todos queremos jugar, pero unos no pueden y otros sí pueden, habrá que resolver el problema de los que no pueden. Tampoco vamos a hacer un campeonato de cuatro o seis (equipos). Fifa dio la autorización para que podamos jugar con ocho equipos o tal vez menos, pero no se trata de eso, se trata de conseguir consensos, de conseguir que se imponga una solución a los verdaderos problemas del fútbol de Honduras. No es un problema exclusivo del fútbol, pero la reactivación económica pasa también por reactivar muchísimas empresas”, sostuvo el jerarca del Ciclón.

Previo a la determinación de la Fenafuth, los clubes Marathón, Platense, Real Sociedad, Real de Minas, Honduras Progreso y Vida apuntaron que no iban a iniciar el torneo de no contar con la ayuda económica suficiente.

“Este es el momento para que Liga Nacional se dé cuenta que su modelo está fuera de servicio y que tiene que hacer una reingeniería en su estructura, no puede ser que tengamos una Liga donde la votación de los 10 equipos siempre se está definiendo por mayorías y no siempre la mayoría escoge lo más correcto”, sostuvo Atala.

Y agregó: “Ese modelo de la Liga, me acuerdo que mi papá Pedro Atala viajó hace 40 años a San Pedro Sula para reestructurar la Liga Nacional porque estaba manejada por tres o cuatro equipos de la costa norte porque parecía que era propiedad de ellos y es un asunto difícil y me acuerdo que hasta don Rafael Ferrari estuvo involucrado con mi papá en ese caso”.

Eduardo Atala espera decisiones más fuertes por parte de la Fenafuth. “Lo que hizo Fenafuth es darle una pastilla al fútbol de Honduras y se necesita una cirugía mayor en cuanto al cambio profundo que requiera la Liga Nacional. No debemos depender de directivos que van a la Liga Nacional por voluntariado”.