Quique Setién: "Lewandowski no está a la altura de Messi"

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, pronosticó un "partido igualado" contra el Bayern de Múnich en busca de las semifinales de la UEFA Champions League en Lisboa, un choque en el que tienen "mucho que decir" y donde confían que Lionel Messi marque más la diferencia que el delantero rival Robert Lewandowski.

"Hemos trabajo y preparado bien el partido. En el caso de Dembélé es una satisfacción para todos que esté en la convocatoria y que estará en disposición de poder participar algunos minutos si lo consideramos oportuno. Lleva casi un año sin poder participar pero tenemos la ilusión de que pueda jugar algunos minutos", dijo en rueda de prensa en el Estadio da Luz.

La primera pregunta fue sobre el francés, quien podría reaparecer tras una larga lesión. Setién no dio pistas sobre su once pero sí dejó claro que la posesión será fundamental por encima del dibujo que utilicen. "Va a ser un partido importante para tener el balón porque eso nos va a permitir defender menos tiempo. Es algo positivo porque el potencial ofensivo del Bayern es muy alto. Dependerá un poco del acierto. Ayer no era el equipo que más posesión tenía el que iba por delante", dijo.

"Nos hemos planteado muchas cosas, hasta mañana no lo vamos a poder ver. Podemos pensar que el dibujo es importante pero quizá no lo sea tanto", añadió. Setién fue preguntado además por las distintas declaraciones de figuras del Bayern que dan como favorito al conjunto alemán para el duelo de este viernes contra un Barça con dudas.

"Sabemos del potencial del rival, no lo vamos a minimizar, sus números y la capacidad que tiene de hacer lo hace tan bien. Es un equipo extraordinario pero también lo somos nosotros. Va a ser un partido igualado, con alternativas y nosotros también tenemos muchas cosas que decir en este partido", afirmó.

"La motivación es intrínseca en este equipo. Vas a jugar un partido importante contra un gran rival. Una cosa son las declaraciones y otra lo que pase en el terreno de juego. Seguro que vamos a ver dos grandes equipos, un partido igualado", añadió, sin dar más importancia a esas declaraciones de los alemanes y a una posible motivación extra en la plantilla azulgrana.

DARDO A LEWANDOWSKI

Por otro lado, el técnico culé se refirió a la comparativa que hacen los alemanes de Lewandowski con Messi. "Lewandowski es un gran futbolista, pero yo creo que no está a la altura de Messi. Está en un gran momento y está bien asistido, pero Messi también. Le vimos contra el Nápoles. Es bueno que podamos disfrutar de estos futbolistas", afirmó.

"Messi puede ayudar a ganar el partido pero siempre he creído en la fortaleza del equipo. A Messi hay que asistirle también. Tiene la capacidad de fabricarse él mismo los goles, pero sin la fortaleza del equipo Messi sería menos igual que cualquier otro jugador", finalizó, preguntado por la posibilidad de que el argentino gane solo el partido.