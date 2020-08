"Messi se enfrenta a su sucesor como mejor jugador del mundo: Lewandowski"

Múnich, Alemania.

Lothar Matthäus, leyenda del Bayern Múnich y la seleccion alemana, no tiene dudas en cuanto a que la estrella del cuadro bávaro, el delantero polaco Robert Lewandowski, está hoy por encima del crack del Barcelona, Lionel Messi.

Según ha expresado en unas declaraciones al diario Bild, el ex futbolista durante los ochenta y los noventa pone por las nubes al atacante polaco antes de que Barça y Bayern se enfrente en los cuartos de final de la UEFA Champions League el próximo viernes.

"Messi se enfrenta a su sucesor como mejor jugador del mundo, Robert Lewandowski" aseguró. Para Matthäus, el actual máximo goleador del cuadro bávaro "es el mejor jugador, no sólo el mejor delantero" y también entiende que hasta el propio Barcelona ha bajado su nivel de forma considerable con respecto al juego exhibido hace algunas temporadas.

SIN MIEDO AL BARÇA

Lothar Matthäus asegura que el Barcelona no le da miedo.

Según Matthäus, "el Barça de hoy ya no es el de antes" . El alemán entiende que "tienen a Messi, claro, un jugador como él siempre es capaz de hacer una genialidad" . Sin embargo, también considera que "él solo no bastará contra este Bayern" por lo que concluye "el Barça no me da miedo" .

Una vez se conoció el cruce Barcelona-Bayern en los cuartos de final, Matthäus dio otras declaraciones cuando afirmó en Sky que "creo que el Bayern tendría que equivocarse mucho y hacer las cosas mal para perder ante este Barcelona" .

MESSI-LEWANDOSKI

A nivel estadístico, Messi le ha marcado 4 goles al Bayern Múnich en duelos directos, con la particularidad de que en la edición 2014-15 sentenció el partido de ida con un doblete en el Camp Nou.

Por su parte, Lewandoski tiene todas las fichas para coronarse como el máximo goleador de la presente edición de la Champions: hasta el momento lleva 13 goles, con una distancia de siete tantos sobre los perseguidores más cercanos entre los equipos que siguen en carrera.

Duelo de goleadores entre Messi y Lewandoski en los cuartos de la Champions League.

Pero además quiere quebrar el récord que posee Cristiano Ronaldo, quien anotó en 17 oportunidades en la temporada 2013-14. Para eso, necesitará con seguridad una victoria en el partido contra el Barcelona.

El viernes 14 desde la 1.00 PM (Hora de Honduras), ambos equipos saltarán al campo de juego del estadio Da Luz de Lisboa, con el objetivo de buscar la victoria que los deposite en las semifinales del máximo certamen de clubes.