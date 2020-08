Orinson Amaya: “Nosotros no nos estamos poniendo los moños para no iniciar el torneo”

San Pedro Sula, Honduras.

Marathón es del pensar que el fútbol se tiene que reactivar los más pronto posible. Su presidente, Orinson Amaya, se refirió a la postura de Motagua de iniciar el Torneo Apertura 2020-21 el 12 o 15 de septiembre.

Amaya se mostró sorprendido, sin embargo afirma que los siete equipos siguen trabajando con un mismo pensar. “Sorprendidos un poco por la postura de Motagua, porque los demás equipos estamos con una misma idea, hemos estados en reuniones constante buscando darle solución lo más pronto posible a los problemas”, dijo.

El directivo de los verdes no toma la postura de Motagua como que se haya bajado del barco. “No lo tomamos así, aquí cada quién busca sus intereses, lo más importante es que hayan consensos entre todos los equipos, bueno esperemos que en los próximos días hayan acuerdos y que de verdad la Liga y la Fenafuth nos ayuden porque nosotros lo que buscamos es apoyo”, comentó.

El mandamás de los verdes aclaró que los equipos buscan que la Liga les ayude y están en toda la disposición de jugar el campeonato. “Nosotros lo que pedimos es que la Federación nos desembolse el dinero que mando la FIFA para reactivar el fútbol, solicitamos que nos ayuden con los préstamos de BANHPROVI, con accesibles tazas de paso, y ver si el Fenafuth pueda acceder a los préstamos que da a la FIFA sin intereses, lo que pedimos no es algo del otro mundo. Nosotros no nos estamos poniendo los moños para no iniciar el torneo”, aclaró.

Y agregó más sobre el tema: “Buscamos lo mejor para cada club, salvaguardar la vida de los jugadores y los entrenadores. Todavía no sabemos de cuánto será la cifra real con lo que nos van ayudar, nosotros estamos en toda la disposición que el fútbol se reactive”.

FECHA PARA EL INICIO

Seis de los siete equipos (menos Motagua) enviaron una carta cada uno y ya no reconocen a Wilfredo Guzmán como presidente de la Liga Nacional.

Amaya considera que si los tiempos dan el torneo puede iniciar el septiembre. “Hay que ver si dan los tiempos, normalmente los equipos necesitan 6 o 7 semanas, llevan parados más de tres meses. Pero si se dan las condiciones que hemos mencionados estaríamos en la disposición de colaborar, habría que antes hablarlo con el entrenador y el preparador físico”.

El directivo sampedrano lamentó las declaraciones del presidente del Real España, Elías Burbara donde alababa la gestión de Guzmán.

“Nosotros estamos en reuniones a diario para buscarle soluciones lo más pronto posible. Lamentamos y viene a retroceder un poco lo que hemos venido haciendo las declaraciones del presidente del Real España, Elías Burbara, respaldando la gestión de Guzmán donde realmente ha mostrado incapacidad, Esto aquí hay que ser claro Guzmán ha demostrado incapacidad y a Mar en ocasiones nos ha visto en mal. Yo tomé Marathón en un mal momento y verlo donde está ahora me ha costado patrimonio de mi familia,quieren venir personas que realmente no aportan ni el agua de la semana al club tenerlos como los salvadores del fútbol”.

ACTUALIDAD DE MARATHÓN

El dirigente verdolaga aseguró que han tenido pláticas con el defensor uruguayo Mathías Techera. “Se ha especulado un poco en redes, pero hasta ahorita el único jugador confirmado en Moreira, con Mathías Techera hemos tenido pláticas para que viniera pero está ahí, porque no hemos resuelto sobre el tema del reinicio del torneo, bueno si se da en los próximos días ustedes se darán cuenta si se logró un acuerdo”.

El club comunicará la próxima semana a la plantilla sobre los nuevos salarios que tendrán, debido al impacto económico que sufrió el equipo por la pandemia del COVID-19.

“De hecho está semana vamos a llamar a los jugadores para notificarle de los nuevos salarios que podrá pagar el club para el siguiente torneo, y ver si acepta o no, y ya hemos hablado con algunos y son conscientes de lo que está pasando”.