José Valladares suena para dirigir a la Selección de Nicaragua

Tegucigalpa, Honduras.

El entrenador mundialista con la Sub-17 de Honduras, José Valladares, suena para llegar al banquillo de la Selección Nacional de Nicaragua.

“Me dijeron que enviara el currículo para ver la posibilidad. Yo les dije que no podía hacerlo de esa manera, ya que tengo un compromiso como director general de las ligas menores de Real España, que si lo hacía luciría como que yo me estoy ofreciendo, y esa no ha sido mi conducta como persona”, expresó.

El técnico catracho confirmó que ya envió su hoja de vida a la Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut).

“Dado que fueron ellos a través de una nota y no yo que me ofrecí, les envié mi hoja de vida; no ha pasado nada todavía. Sé que pronto deben nombrar al técnico, ya que Nicaragua comienza a competir en octubre”, indicó.

Y agregó: “Si se da, será bueno, pero primero había que hablarlo con Real España, en este momento me debo a ellos, y si ellos no autorizan, yo cumpliré mi compromiso acá”.

José Valladares actualmente es el director general de la liga de menores del Real España, pero de ser tomado en cuenta analizará la oferta.

Otro entrenador honudreño que también está en el radar de la selección nicaragüense es Héctor Castellón.