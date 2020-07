Arnold Cruz: "Vamos por buen camino, siento que Honduras puede llegar a los primeros tres lugares"

Tegucigalpa, Honduras

Arnold Cruz, uno de los asistentes técnicos de Fabián Coito en la selección de Honduras, es optimista al señalar que la Bicolor va por buen camino de cara a lo que será la eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022.

En entrevista a Diario LA PRENSA, el exdefensor central dio su punto de visita sobre el formato de octagonal que decidió establecer la Concacaf en la eliminatoria dejando a un lado la Hexagonal final.

Arnold Cruz indicó que junto a Fabián Coito se ha realizado un buen trabajo y confía en que la Liga Nacional puede retornar a la actividad para que los jugadores locales comienzen a realizar la pretemporada.

La entrevista con el asistente técnico de la Bicolor

Cambio de formato de eliminatoria

Siempre estamos pendientes en el cuerpo técnico. Ya se dio esta noticia, vamos a jugar 14 partidos, 42 puntos en disputa, tiene sus pro y contra, aquí lo más importante es preparar bien al equipo en todos los aspectos. Sabemos que los juegos eliminatorios son otra historia, lo importante es la preparación y que se tenga la contundencia. Jugar partidos eliminatorios implica que debemos de acudir a los seleccionados, que tengan ese compromiso de querer hacer algo y que nos apoyen.

Para el cuerpo técnico encabezado por Fabián Coito comenzar ya sería lo más importante para prepararse mejor y tener una idea clara que el jugador esté convencido e informado de lo qué tienen que hacer.

Estamos esperando que se tengan vuelos para que vengan y reunirnos lo más pronto posible. Si bien es cierto jugamos hasta junio, debemos aprovechar estos meses siempre y cuando se haga pretemporada en la Liga Nacional y hacer un grupo fuerte, para aprovechar las fechas Fifa de octubre.

¿Es positivo el cambio de formato?

En lo personal es igual. Viendo los números por ejemplo Honduras en 2010 se clasificó con 16 puntos, en la primera vuelta se hicieron siete puntos, en 2014 igual, se clasificó con 15 unidades, para Rusia en la primera vuelta se hicieron nueve puntos. La preparación y convicción del equipo es importante, hay que prepararlos en todos los aspectos.

Coito me comentaba que en la hexagonal todos tienen un bache, en una octagonal son más partidos y puede haber un espacio para recuperarse. Personalmente lo veo igual, pero en una octagonal una selección se puede recuperar ya que son 16 partidos y no 14 como anteriormente.

Ronda previa que disputarán las selecciones

Lo que miro aquí es que todos los que competirán en octubre tendrán ya cierto rodaje. Ellos tendrán competencia y es por eso que debemos recompensar el tiempo, hacer microciclos si nos dan permiso los clubes. Tener más información, implementar los métodos para llegar fuerte y bien en marzo y junio.

Reuniones con el cuerpo técnico

La información ya la teníamos desde un día antes que apareciera. Lo que resta es seguir haciendo lo que se estaba implementando. También es de ver lo positivo que realizó este grupo de seleccionados, cuerpo técnico y directivos, de sumar puntos necesarios para estar en ese quinto lugar del ranking Fifa. Se estaba claro que había que sumar y gracias a Dios los puntos nos llegaron a esta posición para estar y competir.

Parón por el coronavirus



Debemos retornar lo que se ha hecho, tenemos jugadores que han asimilado muy bien la idea, la respuesta ha sido positiva. Veremos las fechas fifa para realizar microciclos, para tener ese equipo listo y preparado. Estamos pendientes de las noticias de Liga Nacional, ver las medidas de bioseguridad que es una parte importante y toca esperar que la Liga de ese paso firme.

Optimismo en la H



El equipo tiene síntomas de hacer las cosas grande por lo que he visto, desde la humildad y responsabilidad. Una combinación entre experiencia y juventud, eso nos da la pauta que vamos por buen camino, siento que Honduras puede llegar a los primeros tres lugares.

Sabemos que no será fácil, pero la preparación y convicción del jugador y cuerpo técnico debe ser fuerte. Buscar un resultado en México y Panamá no será fácil, pero la experiencia me dice que si bien no se tienen figuras, esta es una selección de 11 jugadores que tienen personalidad, contundencia, buena preparación, ese equipo tiene mucha esperanza para ganar ya sea de local o visita.

¿Le pelarán a los grandes?



Lo veo en una posición alta. Honduras por lo que he visto y mostrado se puede pelear, ser un equipo competitivo siempre y cuando nos preparemos bien. Jugar contra México a veces en errores pequeños hacen de que el equipo contrario aproveche y haga gol, luego es otra historia. Ellos tienen una personalidad y nosotros otra, lo más importante es que Honduras mantenga y suba unas cosas importantes para que sea más competitivo para aspirar a esos tres lugares firmes.

Deficiencias

Se estaba bien, siento que nos hacía falta un poco más de equilibrio, un pco más de dinámica, pero se estaba bien. Nosotros como cuerpo técnico decíamos que había que mejor en tal tema, la información llega al jugador y el equipo se hace más fuerte ante situaciones exigentes, no queremos ninguna sopresa, debemos de estar bien entrenados e informados para que el jugador pueda estar satisfecho para que pueda ir al terreno de juego.

Semifinales de Liga de Naciones de Concacaf

Será una prueba importante en marzo del 2021.. A esa altura ya tendremos casi listo el equipo para la competencia, para ese momento Honduras debe tener una idea clara, una convicción tremenda de lo que haremos. Todos los aspectos fuera de la cancha que nos toca a nosotros como ver a EUA , su sistema, jugadores, para que la información llegue al jugador.

¿Antes erá más complicado ir a un Mundial?

Ahora hay más cupos, hasta medio boleto que te da esperanza para ir a un Mundial. Futbolísticamente nos hacía falta esa combinación de juego que nos podía llevar con más claridad al arco rival, había más carrera, más choque y potencia, pero no claridad de llegar al arco rival y contra rivales fuertes e importantes no se hacía,

Hasta contra México que se le ganó en el Morazán, a los equipos grandes les incomoda que un equipo pequeño te trate el balón.Hoy se trata que llegue con más personalidad, el trato del balón, las buenas decisiones con o sin balón.

Cortas con Arnold Cruz

¿Se incluye entre los mejores legionarios?

Yo no me puedo incluir. Son las personas que me han visto, me siento satisfecho, fueron 21 años. Si te metes a algo hay que dar el 100%. Siempre he tenido esa personalidad y asimilamos muchas cosas, desde con entrenadores hasta de compañeros importantes, recopilamos muchas acciones, datos, informaciones que me han servido.

El entrenador del que más aprendió

Todos tienen un porcentaje importante en mi vida. Desde Deportes Progreseño con Paciencia Núñez que es un gran amigo. Tambén Chelato, Julio Gónzales que me dio la oportunidad, Malinowski que convencía mucho al jugador y eso es una parte importante. Me recuerda a Medford, le proyecta cosas importantes. Puedo nombrar además a Bruce Arena que es un adelantado, está Brod Bradley, Alexander Guimaraes que lo tuve en Cartaginés.

La razón por la que nunca jugó en Europa

Tuve una oportunidad muy clara, pero Dios siempre pone los caminos. Primero a los 19 años fui a Turquía, posteriormente tras los Panamericanos de Mar de Plata, andaba buen nivel y fui al Correcaminos, regresé al Olimpia y en ese torneo habían visores del Valladolid, estaba el gerente y director deportivo.

No sabía y Gilberto Yearwood me dijo que me querían, me lo comentó y dice Gilberto que me querían. Luego en Valladolid señalaron que yo ya estaba vendido con una compañía de empresarios argentinos y que me tenían puesto en el Toluca, por esa razón no pude llegar a España.