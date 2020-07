El Salvador expresa su molestia con Concacaf y solicita reconsiderar nuevoformato de eliminatoria

San Salvador, El Salvador

Luego de que Concacaf anunció el nuevo formato que se usará en las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022, en la selección de El Salvador se han sentido plenamente perjudicados y han pedido reconsiderar la decisión.

"La Selecta "tenía casi asegurado el boleto a la hexagonal final gracias a su sexto luga en el ránking de la Fifa, sin embargo, debido a que ahora se jugará una octagonal deberá de disputar una ronda previa.

Por este motivo, el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Hugo Carrillo, envió una carta a la Concacaf en la que expresó que se sienten afectados por lo que pidió que reconsidere la aplicación del mismo.

"Para El Salvador, este nuevo formato, afecta sustancialmente la esperanza, los esfuerzos y sacrificios realizados por nuestra Selección Absoluta: generando una conmoción en todos los estratos de la vida deportiva de nuestro país", explicó.

Y añadió: "Como también, el combinado nacional, durante su etapa de clasificación entregó toda su capacidad deportiva, cumpliendo el principal objetivo de estar entre los seis clasificados a la Hexagonal contemplada en los calendarios de la FIFA".

Los salvadoreños señalaron estar en desacuerdo con el formato ya que ellos estaban clasificados en el anterior formato sin necesidad de tener que jugar rondas previas.

"Señor Presidente Montagliani y Señores Miebros del Consejo de la CONCACAF, ante lo arriba expresado como Asociación Miembro, queremos dejar constancia nuestra total y absoluta inconformidad y desacuerdo de la decisión de implementar el nuevo formato Octagonal para la Clasificación a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, dejando a nuestra Selección Absoluta afuera de los que ya estaban clasificados con el primer formato", indicaron.

"En nombre de El Salvador le solicitamos de manera muy especial y respetuosa, reconsideren la posibilidad de mantener el formato original que es la Hexagonal, en la cual gozan el derecho las primera seis selecciones mejor posicionadas en el ranking de la Concacaf, donde oficialmente El Salvador ocupa la posición número seis con 1,346 puntos; de no ser aprobada la solicitud de reconsideración, ustedes puedan optar a que la Selección Absoluta de El Salvador sera el primer clasificado de manera directa en el formato Octagonal", finalizaron.

Formato

El Salvador junto a Canadá, Curazao, Panamá, Haití y Trinidad y Tobago serán cabeza de serie en los grupos A, B, C, D, E y F, respectivamente en una ronda integrada por las 30 selecciones que ocupan la posición del 6 al 35 del Ranking FIFA del 16 de julio de 2020.

La Segunda Ronda (seis equipos) la jugarán los ganadores de cada uno de los grupos de la Primera Ronda. Los enfrentamientos directos han sido predeterminados y serán de la siguiente manera:

Ganador del Grupo A vs ganador del Grupo F

Ganador del Grupo B vs ganador del Grupo E

Ganador del Grupo C vs ganador del Grupo D

Los equipos jugarán ida y vuelta, en un formato de eliminación directa, durante la fecha FIFA de marzo 2021. Los tres ganadores en el marcador global avanzarán a la Ronda Final.

La Ronda Final de la Clasificatoria de Concacaf a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 verá a los tres ganadores de la Segunda Ronda unirse a las Asociaciones Miembro de Concacaf clasificadas 1-5, según el Ranking FIFA del 16 de julio de 2020.

Los equipos clasificados 1-5 ya había acumulado suficientes puntos en el ranking de la FIFA para garantizar su lugar en la Ronda Final, antes del desarrollo de un nuevo formato para la Clasificatoria de Concacaf.

Equipos de la Ronda Final (ocho): 1. México, 2. Estados Unidos, 3. Costa Rica, 4. Jamaica, 5. Honduras, 6. Ganador de la segunda ronda, 7. Ganador de la segunda ronda, 8. Ganador de la segunda ronda.