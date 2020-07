Alberth Elis confirma que el Houston Dynamo le ofrece “un buen contrato” para renovar

Orlando, Florida, Estados Unidos.

Alberth Elis tiene un objetivo muy claro en su carrera: jugar en Europa. El delantero hondureño no oculta ese sueño que está cerca de cumplir, pero ha revelado que su equipo el Houston Dynamo le ha ofrecido una buena oferta para renovar el contrato y quedarse en la MLS estadounidense.

'La Panterita' habló en un Facebook Live con Diario La Prensa sobre su actualidad en el torneo 'MLS is Back', confesó la renovación que le quiere hacer el Dynamo y el equipo en el que le gustaría jugar en Europa.

El Houston se enfrenta este jueves a Los Angeles Galaxy en la última jornada del Grupo F y Alberth Elis no podrá ver acción luego de su expulsión en la fecha anterior contra el Portland Timbers, partido en el que marcó un gol. "Veníamos muy bien en los primeros dos partidos de la temporada, pude anotar en los dos encuentros, ahora esperamos que podamos ganar y pasar a la siguiente ronda y estar listo para el siguiente partido", comienza diciendo el ariete.

El conjunto naranja intentó que le quitaran la expulsión al hondureño, pero no tuvo éxito. "La respuesta fue negativa tras mi expulsión, el equipo apeló, pero la liga no concedió, me pusieron un partido y toca esperar para estar listo para el siguiente juego. Será un partido difícil contra Galaxy, es un buen rival, y solo toca ganar para seguir con vida en el campeonato".

Elis marcó un gol de penal contra el Portland Timbers, partido en el que fue expulsado.

El torneo se lleva a cabo con muchas medidas de bioseguridad. "En el hotel tenemos que andar con máscaras, nos están haciendo las pruebas día de por medio para ver que todos estemos bien y poder salvaguardar la salud de todos. Gracias a Dios no hay ningún caso en el equipo y eso nos tiene mucho más tranquilo a todos", afirma Elis.

BECKELES Y ACOSTA

Alberth Elis contó que sus compatriotas Brayan Beckeles, en el Nashville SC, y Bryan Acosta, en el FC Dallas, se encuentran bien después de que sus equipos abandonaran la competición por casos positivos de coronavirus en sus plantillas. De hecho, el lateral derecho fue uno de los jugadores contagiados.

"Siempre estoy en comunicación con Beckeles, me dijo que ya está entrenando con el equipo, ya está bien en su ciudad. Lo mismo que Acosta, que el equipo de él no participó, regresaron a su ciudad y me dice que ya está entrenando también", reveló.

El exjugador del Olimpia superó una lesión que lo tuvo alejado de las canchas por un largo tiempo. "Sabíamos que no sería nada fácil volver después de casi seis meses sin jugar un partido, no iba a ser fácil agarrar ritmo, pero gracias a Dios me he sentido bien. He podido meter goles que es lo que uno busca".

SU FUTURO

El contrato de Alberth Elis termina a finales del presente año, su objetivo es dar el salto a Europa, pero el Houston Dynamo quiere retenerlo y le ha hecho una buena oferta de renovación. Así lo ha dado a conocer el atacante. "Mi contrato termina en diciembre y estoy tratando de hacer un buen campeonato, mejorar día a día, es algo que siempre me ha caracterizado que me gusta trabajar bastante, y así sigo, demostrar cada partido".

"El equipo quiere que siga y renueve por un par de años más aquí. Lo hablamos, pero le dijes que estaba enfocado en el torneo de ayudar al club en lo más que se pueda y al final de temporada analizar las opciones que puedan haber, tomar la decisión, gratificar al equipo y decirle la decisión que tomaría, todo va a ser a final de temporada", dijo.

Elis tiene el deseo de jugar en Europa.

Y añadió: "El club me ofrece un buen contrato gracias a Dios y estoy muy agradecido con ellos ya que han visto el esfuerzo y el trabajo que he hecho. El contrato está sobre la mesa, es muy bueno, pero al final ya hablé con ellos, les dije que lo voy a pensar, ahora quiero estar enfocado en este torneo y al final de temporada tomar la decisión que se tenga que tomar para beneficio de mi carrera y de mi familia".

OFERTAS DE EUROPA

El nombre Elis ha sido vinculado a históricos equipos del fútbol europeo como el Fenerbahçe de Turquía, el Celtic Glasgow de Escocia o el Anderlecht de Bélgica. "Son equipos muy grandes en sus respectivas ligas y que tienen mucha historia, claro, ¿a qué jugador no le gustaría ir a un equipo de estos? pero todo a su debido momento, creo que estamos trabajando para eso para que un equipo de esta magnitud te puedan ver y buscar, en lo personal sigo trabajando, haciendo las cosas bien, esperando para que llegue una buena la oportunidad y tratar de tomar la mejor decisión al final de temporada que es lo que estoy haciendo en estos momentos".

El internacional con Honduras se siente listo para cambiar de aires. "Uno trabaja para eso, para mejorar, y mi carrera ha venido evolucionando bastante. En Honduras jugué una temporada cien por ciento de titular para salir al extranjero, gracias a Dios me tocó llegar al Houston y lo he demostrado, para que el dia que llegue la oportunidad de ir a Europa estar listo y lo he dicho es un sueño, es lo que estamos buscando".

LA PREMIER LEAGUE

El deseo de Alberth Elis es jugar en la prestigiosa Premier League. "Sin duda siempre lo he dicho que Inglaterra es mi sueño, es la mejor liga del mundo, desde pequeño siempre me ha gustado, es una liga que siempre la he seguido".

Elis tiene un equipo en especial en el que le gustaría estar. "Mi sueño ha sido el Chelsea, desde pequeño soy seguidor de ese equipo y me gustaría poder llegar".